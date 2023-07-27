OEA visitará Guatemala en medio de su incertidumbre electoral

El secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, se reunirá con autoridades y políticos en Guatemala la próxima semana, en medio de preocupaciones sobre las repercusiones que una investigación de la fiscalía del país pueda tener sobre el balotaje presidencial de agosto.

La investigación que inquieta a la OEA gira en torno a supuestas irregularidades en el registro de miles de personas en Movimiento Semilla y se teme que pueda amenazar la participación en la segunda vuelta de los comicios presidenciales de su candidato, Bernardo Arévalo.

La Corte de Constitucionalidad, el máximo tribunal de Guatemala, ha reiterado que la investigación de la fiscalía sobre el Movimiento Semilla no afecta el balotaje del 20 de agosto, en el que se enfrentarán Bernardo Arévalo y la exprimera dama de Guatemala Sandra Torres.

Hemos señalado nuestro compromiso de visitar Guatemala la semana que viene, reunirnos con todos los actores políticos y sociales relevantes y con la institucionalidad; definitivamente ese es el camino a seguir. Luis Almagro / Secretario general de la OEA

El Tribunal Supremo Electoral (TSE) del país centroamericano ha dicho también que la segunda vuelta se llevará a cabo con los dos puteros en la fecha prevista.

Presentación de la Magistrada Presidente del Tribunal Supremo Electoral de Guatemala @TSEGuatemala, Irma Elizabeth Palencia Orellana, en sesión extraordinaria del @CP_OEA para considerar “la situación en Guatemala” (1/2) pic.twitter.com/QlNtTrlIZM — OEA (@OEA_oficial) July 26, 2023

¿Por qué organizaciones como la OEA o la UE están preocupadas por Guatemala?

La polémica sobre las elecciones ha agravado temores por la democracia y la justicia en Guatemala. La Unión Europea, OEA y Estados Unidos y otros países condenaron un intento de la fiscalía por suspender al Movimiento Semilla y múltiples voces han rechazado allanamientos a las sede del partido, así como a oficinas del TSE como parte de la investigación.

"En las últimas semanas nos hemos manifestado de manera enfática, en múltiples oportunidades contra los reiterados intentos de alterar la voluntad popular y de los ataques a las autoridades electorales", destacó el secretario general de la OEA, Luis Almagro, quien dijo que viajará el lunes a la nación centroamericana.

Presentación del Jefe de la Misión de Observación Electoral de la OEA en Guatemala, Eladio Loizaga, en sesión extraordinaria del @CP_OEA para considerar “la situación en Guatemala” pic.twitter.com/u1vs7yl9x4 — OEA (@OEA_oficial) July 26, 2023

"Este es un proceso electoral de actores internos que entorpecieron el normal desarrollo", enfatizó el jefe de la OEA, quien detalló que el viaje a Guatemala responde a una invitación del gobierno del presidente Alejandro Giammattei.

Bernardo Arévalo, un diputado anticorrupción de centro-izquierda, atrajo un gran apoyo en la primera ronda de votaciones y pasó sorpresivamente a la segunda vuelta. Ha amenazado con enfrentarse a la clase política, a la que acusa de corrupta.

Muchos analistas creen que podría ganar la presidencia.

Luis Almagro, secretario general de la OEA, dijo que buscaría reunirse con Bernardo Arévalo, un exdiplomático e hijo del expresidente Juan José Arévalo, y con Sandra Torres, pero esos encuentros aún no estaban confirmados.