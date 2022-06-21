OFICIAL: “Cabecita” Rodríguez es el nuevo jugador del América
La dirección del club Al-Nassr acordó vender el contrato del jugador uruguayo Jonathan Rodríguez al club mexicano América.
¡Ya es ofical! El "Cabecita" Rodríguez es nuevo jugador del América. El Al-Nassr de Arabia Saudita ya dio a conocer la noticia.
La dirección del club acordó vender al jugador uruguayo Jonathan Rodríguez al club mexicano América. Dándole las gracias por lo que hizo con Al-Nassr y deseándole buena suerte.
وافقت إدارة نادي #النصر على بيع عقد اللاعب الأوروغوياني جوناثان رودريغيز لنادي كلوب أمريكا المكسيكي .— نادي النصر السعودي (@AlNassrFC) June 20, 2022
مقدمين له الشكر الجزيل على ما قدمه مع #العالمي 💛
ومتمنين له التوفيق 🙏 pic.twitter.com/jWPsVSIBt1
Durante su primera etapa en México, "Cabecita" Rodríguez jugó para Santos Laguna y Cruz Azul, convirténdose en un jugador histórico para "La Máquina".
Rodríguez anotó el gol que le dio la tan ansiada novena estrella al Cruz Azul en la final del Guard1anes 2020 precisamente ante Santos Laguna.
El fichaje de Rodríguez ha desatado polémica puesto que el América es el máximo rival del Cruz Azul.
Jaime Ordiales, directivo de "La Máquina", dijo que sí buscaron el regreso del "Cabecita" Rodríguez pero que les dijeron que esté sería fichado por un equipo de la MLS, cosa que no sucedió.
Jonathan Rodríguez, seleccionado uruguayo, podría estar entre los convocados a Qatar 2022 si jugando para el América recupera el buen nivel que mostró con el Cruz Azul.
عبر سناب #النصر الرسمي 🤳— نادي النصر السعودي (@AlNassrFC) June 21, 2022
جوناثان يتحدث قبل مغادرة الرياض 💛https://t.co/AHbYMWwlJv pic.twitter.com/iV8JzZSl7G