Ofrece Ebrard respaldo a alcaldes de 15 entidades del país

Marcelo Ebrard, secretario de Relaciones Exteriores ofrece respaldar a alcaldes de 15 entidades del país, con proyectos de promoción y atracción de inversiones.

El secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard Casaubon, fue el invitado de honor en la VI Sesión de la Asociación de Ciudades Capitales de México que tuvo lugar hoy en Mérida, Yucatán.

El secretario destacó la prioridad de la SRE de buscar, acompañar, reforzar y complementar la agenda internacional de los municipios, con el apoyo de las áreas competentes de la institución y las representaciones diplomáticas en el exterior, para lo cual se está desarrollando un convoy de misiones al exterior para municipios; el primero inicia este mes hacia California, EE. UU.

Promoción económica y atracción de inversiones para diversas localidades.

Su objetivo es apoyar a los municipios en sus tareas de promoción económica y de atracción de inversiones para el beneficio de sus localidades. En ese sentido, el canciller Ebrard enfatizó que “tenemos que salir, tenemos que tocar las puertas, tenemos que proponer, tenemos que buscar las empresas que nosotros queremos en México”.

“A veces no se va poder que todas las y los alcaldes puedan estar saliendo porque además a veces no se puede, las ciudades son muy exigentes, no puedes estar afuera mucho tiempo”, aseguró el canciller.

Asimismo, durante la conversación, el canciller Ebrard expuso diversos proyectos de inversión y cooperación que la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) ha trabajado con diversas ciudades del país.