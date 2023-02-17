Una ola de tiroteos en Mississippi deja al menos 6 muertos

Al menos seis personas murieron este viernes durante una ola de tiroteos reportados en el condado de Tate, en Mississippi, Estados Unidos. Un sospechoso fue detenido, informó el sheriff Brad Lance.

De acuerdo con las autoridades, uno de los ataques ocurrió en la comunidad de Arkabutla Road, donde un hombre murió en una tienda debido a un disparo; en una casa perdieron la vida cuatro personas, quienes fueron halladas dos dentro y dos afuera. En otro hogar se reportó la muerte de una mujer, mientras que su marido resultó herido.

Las autoridades detuvieron a un sospechoso de ser el tirador. El sujeto se encontraba dentro de un vehículo en Arkabutla Dam Road, quien fue arrestado sin incidentes. No obstante, las autoridades no han revelado el nombre de la persona arrestada.

El gobernador de Tate Reeves confirmó la detención de un sospechoso de cometer el tiroteo: “Me aseguraré de que todos los recursos del estado estén disponibles para las fuerzas de seguridad mientras continuamos investigando la situación”.