“No hay espacio para la crítica": Omar Fayad, exgobernador de Hidalgo, renuncia al PRI

Este jueves 15 de junio, el exgobernador de Hidalgo, Omar Fayad, dio a conocer que renuncia al Partido Revolucionario Institucional (PRI), luego de que el presidente de la dirigencia Alejandro "Alito" Moreno no lo dejara participar en las reuniones de consejeros.

En el comunicado lamentó que no haya espacio para dar una perspectiva crítica; sin embargo, reiteró que tiene un profundo amor por el partido que lo representó por años.

"Mi respeto y amor al partido que representó mis causas y las de millones de mexicanos me obliga a desistir de la lucha en contra de la simulación democrática dentro del PRI", reiteró.

El ex gobernador de #Hidalgo @omarfayad renuncia al #PRI en un documento expone las razones por las que decide poner fin a la militancia que le dio diferentes posiciones en la administración pública y de representación proporciona #Almomento @AztecaNoticias @Azteca_Hidalgo pic.twitter.com/6irp50gRti — Leonardo Herrera (@herreleo) June 16, 2023

PRI no tendrá candidato, asegura Fayad

El exmandatario hidalguense, en su crítica a su aora ex partido, pidió a los dirigentes del tricolor mo mentir a sus militantes, pues dijo que en este proceso electoral federal, en donde se elegirá presidente de México, senadurías, diputaciones federales y diversas gubernaturas, el Partido Revolucionario Institutucional "no tendrá candidatos en 2024".

Fayad también negó que el Ejecutivo Federal le haya ofrecido un puesto en la estructura de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), como embajador en alguna de las sedes diplomáticas que tiene México en el mundo, como sucedió con algunos exgobernadores emanados del partido tricolor.

El exmandatario reveló que si platicó con el presidente Andrés Manuel López Obrador previo a la elección estatal, pero esta charla solo fue para que el gobierno federal no intercediera en el proceso electoral estatal.