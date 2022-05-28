Salud OMS: 650 probables casos de hepatitis aguda en niños

La Organización Mundial de la Salud (OMS) dijo el viernes que había recibido 650 informes de probables casos de hepatitis aguda en niños, pero agregó que las causas siguen siendo desconocidas y están bajo análisis.

Hasta el 26 de mayo, se han notificado a la OMS 650 casos probables de 33 países, con 99 casos más pendientes de clasificación, según el estudio de la OMS.

Las autoridades sanitarias de todo el mundo están investigando un misterioso aumento de casos graves de hepatitis (inflamación del hígado) en niños pequeños que ha provocado al menos nueve muertes.

Autoridades de salud de Estados Unidos dijeron la semana pasada que la infección por adenovirus, un virus infantil común, es la principal hipótesis de los casos recientes de hepatitis grave de origen desconocido en niños.

La hepatitis ligada a este tipo de adenovirus se ha asociado casi exclusivamente a niños inmunocomprometidos.

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) de Estados Unidos también dijeron que estaban investigando si las infecciones por COVID-19 podrían estar jugando un rol, así como otros patógenos, medicamentos y factores de riesgo.