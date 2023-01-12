OMS declara el fin del brote del virus del Ébola en Uganda

La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha declarado el fin del brote del virus del Ébola en Uganda que surgió a fines del año pasado y que cobró la vida de 55 personas, dijo la oficina de la OMC en África.

La ministra de Salud de Uganda, Ruth Aceng, dijo que el brote del virus Ébola Sudán en el país ha terminado después de que no se informara ningún caso nuevo durante un período de 42 días.

La OMS exige que para que un país sea declarado libre de ébola, debe pasar 42 días (dos ciclos de incubación del virus de 21 días) sin que se notifique ningún caso nuevo.

Ruth Aceng hizo el anuncio en el distrito de la Región Central de Mubende, que fue el epicentro del brote que se informó por primera vez el 20 de septiembre de 2022.

El director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, en una declaración conjunta felicitó a Uganda y sus socios por la respuesta sólida e integral para combatir y derrotar al virus.

"Hoy nos unimos al Gobierno de Uganda para declarar el final del brote de eblavirus de Sudán en el país, menos de cuatro meses después de que se confirmara el primer caso en el distrito central de Mubende el 20 de septiembre de 2022", dijo Matshidiso Rebecca Moeti. , Director Regional de la OMS para África.

A fines de diciembre de 2022, se habían informado un total de 142 casos confirmados y más de 50 muertes en el brote actual de Ébola en Uganda.

Este brote fue causado por el virus del Ébola en Sudán

La OMS dijo que este brote de ébola fue causado por el virus del Ébola en Sudán, una de las seis especies del virus del ébola, contra las cuales aún no se han aprobado terapias ni vacunas, pero el final del brote ha brindado lecciones valiosas para comprender y responder al Ébola. , dijo la OMS.

OMS mantiene vigilancia

La OMS dijo que aunque el brote en Uganda se ha declarado terminado, las autoridades sanitarias mantienen la vigilancia y están listas para responder rápidamente a cualquier brote.

Los países vecinos permanecen en alerta y se les alienta a continuar fortaleciendo sus capacidades para detectar y responder a brotes de enfermedades infecciosas, agregó la OMS.

Qué es y cómo afecta el Ébola

Datos de la OMS afirman que la enfermedad por el virus del Ébola (EVE), antes llamada fiebre hemorrágica del Ébola, es una enfermedad grave, a menudo mortal en el ser humano.

El virus es transmitido al ser humano por animales salvajes y se propaga en las poblaciones humanas por transmisión de persona a persona.

Las principales manifestaciones clínicas son fiebre, sangrado y daño a múltiples órganos, con una tasa de letalidad de hasta 50 a 90 por ciento.

