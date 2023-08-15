VIDEO: Explosión en una gasolinería de Rusia deja al menos 35 muertos

Al menos 35 personas murieron, entre ellas tres niños, y otras 80 resultaron heridas en la explosión que se produjo la noche de este lunes 14 de agosto en una gasolinería en las afueras de Majachkalá, la capital de la república rusa de Daguestán, una república de Rusia del Cáucaso vecina de Chechenia, según los últimos datos proporcionados este martes por las autoridades locales.

Once personas reportadas como graves por la explosión

Un total de 65 de los heridos, incluidos 16 niños, seguían hospitalizados el martes a mediodía, indicó el Ministerio. Once personas, dos de ellas niños, estaban graves.

Porqué se originó la explosión en la gasolinería

Según el Comité de Instrucción, el incendio que provocó la explosión de la gasolinería se originó en un taller de reparación de automóviles colindante con ella. De acuerdo con el Ministerio Interior de Daguestán, estallaron dos de los ocho depósitos de combustible de la gasolinería que dejó un enorme cráter en el suelo.

"Todo a nuestro alrededor estaba en llamas, no podíamos ver nada", dijo uno de los heridos al canal de televisión ruso Ren-TV, mientras los médicos atendían su herida en la cabeza.

Casas y comercios cercanos a la estación quedaron dañados, informó el Comité de Investigación local, que abrió una investigación criminal para establecer las causas del incendio.

Dozens of people were killed in Russia's Dagestan region after a fire started at an auto repair shop on a highway and spread to a nearby gas station, officials said https://t.co/u8pA5Iyopa pic.twitter.com/GvHMhlYGMy — Reuters (@Reuters) August 15, 2023

Se decreta duelo por explosión en Rusia

El jefe de Daguestán, Serguéi Mélnikov, decretó hoy día de duelo en toda la república norcaucasiana.

El Gobierno de Daguestán anunció que las familias de los fallecidos recibirán un millón de rublos, equivalentes a 170,000 pesos, cada una, según las autoridades de Daguestán, y los heridos entre 200,000 y 400,000 rublos, equivalentes a 34,000 y 68,000 pesos.

Investigación en curso

Las autoridades iniciaron un proceso penal por prestación de servicios sin respetar las medidas de seguridad. "Se están aclarando las causas de la tragedia", señaló el líder de Daguestán, Sergei Melikov, en Telegram, expresando su "profundo pésame" a las familias de las víctimas y elogiando las "actos heroicos" de los rescatistas que, según él, ayudaron a evitar un mayor número de muertos.

El incendio se extendió a 600 metros cuadrados

Pocas horas después, el fuego, que se extendía por aproximadamente 600 m2 y movilizó a 260 bomberos, fue extinguido, según informó el Ministerio de Situaciones de Emergencia de Rusia.

El presidente de Rusia, Vladimir Putin, presentó sus condolencias a las familias de las víctimas y "deseó una rápida recuperación a los heridos", según un comunicado del Kremlin. Su homólogo bielorruso, Alexander Lukashenko, aliado de Moscú, también expresó su pésame.

Majachkalá, de unos 600,000 habitantes, es la capital de Daguestán, una república en el sur de la Federación Rusa limítrofe con Chechenia que comparte frontera con Georgia y Azerbaiyán.

La explosión en Daguestán era la más mortal en Rusia desde abril de 2022, cuando un incendio en un centro de investigación de defensa en Tver, una ciudad 160 kilómetros al norte de Moscú, mató a 22 personas e hirió a una docena más.

Una detonación en una fábrica al norte de Moscú que fabrica equipamiento óptico para las fuerzas de seguridad rusas mató a una persona e hirió a 84 este mes.