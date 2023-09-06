Adolescente muere por comer la papa frita más picante del mundo como un reto de TikTok

Un adolescente jugador de basquetbol murió tras realizar el nuevo reto de TikTok: One Chip Challenge, el cual consiste en comer la papa frita más picante del mundo.

Aunque no se ha dado a conocer el resultado de la autopsia, la familia del joven de 14 años de edad aseguró que esta golosina y la gestión de la escuela ante el accidente son responsables de lo ocurrido.

El joven fue identificado como Harris Wolobah, de 14 años de edad, quien murió el pasado 1 de septiembre después de consumir una papa frita que está hecha con los dos chiles más picantes del mundo.

De acuerdo con medios locales, Wolobah comió la botana que le ofreció uno de sus compañeros, poco después comenzó con un dolor estomacal, por lo que la enfermera de la escuela llamó a la madre del joven.

Harris Wolobah, 14-year old Massachusetts teenager is dead after partaking in a popular social media challenge consuming a hot pepper chip called the Paqui ‘one chip challenge’. The chip is made for adults only. #onechipchallenge #paquionechipchallenge pic.twitter.com/VdJExWynfo — Nicole Dee (@nickwin2191) September 6, 2023

El adolescente fue llevado a casa para descansar; horas más tarde, su hermano lo encontró desmayado, aunque fue llevado a un hospital de emergencia, los médicos no pudieron hacer nada y lo declararon muerto.

¿Qué es el reto One Dip Challenge de TikTok?

Aunque el reto de comer una papa frita considerada la más picante del mundo comenzó hace varios años, recientemente se volvió viral en la red social china TikTok.

El reto conocido como One Dip Challenge consiste en comer una sola papa frita que contiene pimientos secos de tipo segador de Carolina y Escorpión, los chiles más picantes del planeta.

Quienes lo realizan deben aguantar los síntomas que produce el enchilarse tan fuertemente, sin tomar agua o comer algo para calmar el efecto, el cual puede durar hasta 20 minutos.

La misma página web de estas papas fritas alientan a los consumidores a realizar el reto de TikTok, aunque también advierten que el producto está dirigido a los adultos y que en caso de experimentar dificultades para respirar, náuseas o desmayos deben acudir al médico.