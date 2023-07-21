Naciones Unidas rechazó los ataques de Rusia contra los puertos ucranianos

El secretario general de la ONU, António Guterres, condenó enérgicamente los ataques de Rusia contra los puertos de Ucrania del mar Negro y advirtió que "la destrucción de infraestructuras civiles puede constituir una violación del derecho internacional humanitario".

Estos ataques también están teniendo un impacto mucho más allá de Ucrania. Ya estamos viendo el efecto negativo en los precios mundiales del trigo y el maíz, lo que perjudica a todos, pero especialmente a las personas vulnerables del sur global. Stéphane Dujarric / Portavoz de la ONU

Rusia ha sacudido a los mercados globales de cereales con una escalada en el mar Negro, realizando ataques aéreos contra puertos ucranianos por tercera noche consecutiva y lanzando una amenaza a los buques con destino a Ucrania.

Kiev respondió anunciando medidas similares contra los buques con destino a Rusia o al territorio ucraniano ocupado por Rusia. Y Moscú ha descrito los ataques portuarios como una venganza por un ataque ucraniano contra el puente ruso a Crimea el lunes.

Las medidas se producen pocos días después de que Rusia renunció a un acuerdo -mediado por las Naciones Unidas y Turquía- que permitía la exportación segura de grano ucraniano al mar Negro desde hacía un año.

El Consejo de Seguridad de la ONU se reunirá el viernes para tratar las "consecuencias humanitarias" de la retirada de Rusia del acuerdo del mar Negro, según informó el jueves la misión británica ante la ONU.

"El secretario general no cejará en sus esfuerzos para garantizar que los alimentos y fertilizantes ucranianos y rusos estén disponibles en los mercados internacionales", dijo Dujarric.

Today’s decision by Russia to terminate the implementation of the Black Sea Initiative will strike a blow to people in need everywhere.



But it will not stop our efforts to advance global food security & price stability.



There is too much at stake in a hungry & hurting world. pic.twitter.com/8dlmRusv16 — António Guterres (@antonioguterres) July 17, 2023

¿Qué más ha pasado en esta disputa portuaria entre Rusia y Ucrania?

Rusia sacudió los mercados mundiales de granos con una escalada de sus ataques en el mar Negro, con una tercera noche consecutiva de bombardeos aéreos contra puertos ucranianos y amenazando a los buques con destino a Ucrania, a lo que Kiev respondió de la misma manera.

Al menos 27 civiles resultaron heridos en los ataques aéreos de Rusia contra los puertos, que incendiaron edificios y dañaron el consulado de China en Odesa.

Estados Unidos dijo que la advertencia de Rusia a los barcos indicaba que Moscú podría atacar buques en el mar negro luego de retirarse esta semana de un acuerdo promovido por la ONU para permitir a Ucrania exportar grano.

Las señales de que Rusia estaba dispuesta a usar la fuerza para reimponer su bloqueo a uno de los mayores exportadores de alimentos del mundo dispararon los precios mundiales.

Rusia afirmó que no participará en el acuerdo sobre cereales, que ya dura un año, si no se mejoran las condiciones de sus propias ventas de alimentos y fertilizantes. Naciones Unidas afirmó que la decisión de Rusia amenaza la seguridad alimentaria de los más pobres del mundo.