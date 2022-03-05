ONU pide esclarecer muerte de Pedro Carrizales “El Mijis”

La Oficina en México del Alto Comisionado de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para los Derechos Humanos pidió esclarecer la muerte de Pedro Carrizales, "El Mijis", confirmada por su familia el pasado 2 de marzo.

A través de su cuenta de Twitter, ONU expresó las condolencias a la familia de "El Mijis", a quien calificó de defensor de los derechos humanos.

La ONU-DH lamenta el fallecimiento del defensor de #DDHH Pedro Carrizales “El Mijis” y expresa sus condolencias a su familia. Insta a las autoridades a esclarecer plenamente los hechos y a garantizar los derechos de su familia. pic.twitter.com/xnEMenccWX — ONU-DH México (@ONUDHmexico) March 3, 2022

También pidió a las autoridades que garantice los derechos de la familia de "El Mijis", quien tenía más de un mes de desaparecido.

Al respecto, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) dijo que tiene toda la información del caso de Pedro Carrizales "El Mijis", pero que la familia pidió que no se difundiera y por el respeto no se informará detalles sobre su muerte.

"Mi pésame a los familiares y amigos, compañeros, yo lo conocí, él simpatizaba con nuestormovimiento, eso es lo único que puedo decir ahora, ayer se habló con su esposa y nos pidió eso".

Familia de "El Mijis" reporta su desapareción

Pedro Carrizales, "El Mijis", ocupó una diputación local en el Congreso de San Luis Potosí, en donde planteó varias iniciativas, todas relacionadas con los derechos de las mujeres, principalmente de la Interrupción Legal del Embarazo (ILE), otras relacionadas a las personas privadas de la libertad y a las desapariciones forzadas.

El 31 de enero, la familia de "El Mijis" reportó su desaparición el 31 de enero cuando fue visto por última vez en un hotel ubicado en Saltillo, Coahuila.

COMUNICADO para informar sobre la localización de Pedro Carrizales “El Mijis”. pic.twitter.com/QWCQnz4HYE — El MIJIS (@mijisoficial) March 3, 2022

El 2 de marzo, la familia de "El Mijis" publicó un comunicado en el que confirmaba la muerte del ex diputado, quien presuntamente murió por un accidente automovilístico.

La información sobre su localización sin vida de Pedro Carrizales la dieron las fiscalías de Tamaulipas, San Luis Potosí, Coahuila y Nuevo León, quienes reportaron que durante la madrugada del 3 de febrero se registró un accidente automovilístico en el kilómetro 27 de la carretera Piedras Negras – Nuevo Laredo, en los límites de Nuevo León y Tamaulipas.