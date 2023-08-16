“La situación se está descontrolando": ONU sobre la guerra en Sudán

Millones de personas se están quedando sin alimentos en Sudán y algunas están muriendo por falta de atención sanitaria tras cuatro meses de guerra que han devastado la capital, Jartum, y desatado ataques de carácter étnico en Darfur, advirtió la ONU.

"Se acaba el tiempo para que los agricultores planten los cultivos que les alimentarán a ellos y a sus vecinos. Los suministros médicos escasean. La situación se está descontrolando", afirmaron las agencias de la ONU en un comunicado conjunto.

El conflicto entre el ejército de Sudán y las paramilitares Fuerzas de Apoyo Rápido (RSF) estalló el 15 de abril por tensiones relacionadas con la transición prevista hacia un gobierno civil, sumiendo al país en la violencia y amenazando con desestabilizar la región.

Más de cuatro millones de personas en Sudán han sido desplazadas, de las cuales casi un millón han huido a países vecinos. En los estados afectados por la guerra han muerto civiles en ataques.

Los restos de muchos de los muertos no han sido recogidos, identificados o enterrados. Elizabeth Throssell / Portavoz del Alto Comisionado para los Derechos Humanos

La ONU calcula más de 4 mil fallecidos, dijo Elizabeth Throssell, portavoz del Alto Comisionado para los Derechos Humanos, en una reunión informativa en Ginebra.

Las denuncias de agresiones sexuales en Sudán han aumentado un 50%, según Laila Baker, funcionaria del Fondo de Población de la ONU.

Los millones de personas que permanecen en Jartum y en las ciudades de las regiones de Darfur y Kordofán se han enfrentado a un saqueo desenfrenado y a largos cortes de electricidad, comunicaciones y agua.

Amplias zonas de Sudán sufren desde el domingo un apagón eléctrico que también ha dejado fuera de servicio las redes de telefonía móvil, según un comunicado de la autoridad nacional de electricidad.

More than one million people have fled Sudan to neighboring states and people inside the country are running out of food and dying due to lack of healthcare after four months of war, the United Nations said https://t.co/AaPnQGVyBL pic.twitter.com/4jQ3Ckz0a8 — Reuters (@Reuters) August 15, 2023

Tras el estallido de la violencia iniciado el pasado 15 de abril en Sudán, el Programa Mundial de Alimentos (PMA) prevé que el número de personas que pasarán hambre en la nación africana durante los próximos meses aumentará entre 2 y 2,5 millones, una situación que conduciría a un crecimiento de la inseguridad alimentaria aguda para 19 millones de sudaneses, o el equivalente a dos quintas partes de la población.

La agencia de la ONU vaticinó en mayo que las zonas más afectadas por la inseguridad alimentaria serían los estados de Darfur del Oeste, Kordofán del Oeste, Nilo Azul, Mar Rojo y Darfur del Norte y advirtió que el precio de los alimentos básicos podría aumentar un 25% entre los próximos tres a seis meses.

La situación en Sudán podría empeorar y los alimentos encarecerse aún más si los agricultores no tienen acceso a sus campos entre mayo y julio, cuando prevén iniciar la plantación de alimentos básicos.