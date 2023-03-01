Secretario General de ONU visita Irak por primera vez en seis años

Antonio Guterres, secretario general de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), visitó Irak, como parte de su compromiso con las instituciones democráticas de ese país. Esta fue su primera visita en seis años.

Durante una conferencia de prensa ofrecida desde Bagdad, capital del país, Guterres indicó que la ONU continuará apoyando las acciones en benefició de Irak.

En su discurso, Guterres comparó su visita actual con la última, cuando el Estados Islámico (EI) se enfrentó a una gran parte de Irak, y dijo que había “solidaridad y esperanza en el futuro del país”.

"Cuando visité Irak hace seis años, la guerra contra Daesh (Estado Islámico) todavía estaba en su apogeo. Amplias zonas del país estaban en ruinas. Millones se vieron obligados a huir de sus hogares. Mi visita fue solidaria en un momento de urgencia. Hoy es uno de solidaridad y esperanza para el futuro de Irak”.

|Reuters

La ONU instó al gobierno federal y regional kurdo a trabajar juntos para evitar un mayor estancamiento político.

El gobierno de Irak, aprobado en octubre del año pasado, requiere el apoyo de los líderes kurdos para establecer un presupuesto, pero está luchando por resolver una disputa de larga data sobre las transferencias presupuestarias a Erbil y el reparto de los ingresos del petróleo entre el gobierno nacional y Kurdistán.

¿Qué hizo la ONU en Irak?

Antonio Guterres indicó que la ONU tiene el forme compromiso de apoyar acciones que beneficien a Irak, para reforzar la gobernabilidad en todos los niveles y generar confianza.

Entre sus objetivos está crear acciones para mejorar los servicios públicos en el país y combatir la corrupción, así como fortalecer la protección de los derechos humanos, además de garantizar la rendición de cuentas.

También intentan crear medidas para diversificar la economía y reducir la dependencia de los ingresos del petróleo, reducir los niveles de desempleo y crear oportunidades de trabajo decentes para los jóvenes.

