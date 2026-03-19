Las anomalías de la asociación que AMLO impulsa para Cuba; Nació en seis días

Fue apenas el pasado 17 de febrero de 2026 cuando se constituyó la asociación civil “Humanidad con América Latina”, la organización que el expresidente Andrés Manuel López Obrador ha propuesto formalmente para recibir donativos económicos destinados al pueblo cubano.

Sin embargo, los tiempos de su legalización han despertado interrogantes. Según el listado de donatarias canceladas y autorizadas del SAT publicado en el Diario Oficial, esta asociación obtuvo su registro apenas el 9 de marzo de 2026. Esto significa que la organización alcanzó su estatus legal apenas seis días antes del llamado público realizado por López Obrador.

Falta de transparencia y dudas operativas

La asociación está suscrita por más de 200 políticos, artistas e intelectuales, bajo la representación legal de Carlos Pellicer López. Este medio envió un correo electrónico al representante para solicitar una entrevista y despejar dudas críticas sobre el manejo de los recursos, tales como:

¿Quiénes se encargarán de vigilar los recursos obtenidos de los donativos

¿Cómo van a garantizar que el apoyo beneficie directamente a los cubanos que sufren la crisis?

¿En Cuba, quién se hará cargo de la recepción y administración de los recursos?

Hasta el momento, no se ha recibido respuesta por parte del representante legal. Asimismo, al buscar la dirección de sus oficinas en registros públicos, se detectó que la asociación civil carece de un domicilio fiscal claro y verificable.

El obstáculo legal en la Ley del ISR

Más allá de la logística, la operatividad de la AC choca con el marco legal vigente. El Artículo 79, fracción VI de la Ley del Impuesto sobre la Renta (ISR) considera como personas morales con fines no lucrativos a organizaciones que beneficien a comunidades indígenas o grupos vulnerables por edad, sexo o discapacidad.

Si bien existe una lista de actividades permitidas para mejorar la economía popular, esta no incluye el tipo de apoyo que solicita López Obrador para Cuba, el cual consiste en: