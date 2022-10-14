A partir de este viernes será opcional el uso del cubrebocas en CDMX

A partir de este viernes el uso de cubrebocas será opcional en la Ciudad de México (CDMX) según consta en lo publicado en la Gaceta Oficial de la Federación.

De esta forma el uso de cubrebocas será voluntario en espacios abiertos, o bien, en espacios cerrados cuando exista sana distancia y adecuada ventilación

Los Lineamientos mencionados a la letra en el órgano de dificion oficial estipulan a la letra que:

A partir del viernes 14 de octubre de 2022 los establecimientos mercantiles y oficinas, tanto gubernamentales como privadas, espacios culturales, así como cualquier otra instalación, deberán observar las siguientes medidas generales de protección a la salud:

I. Uso voluntario de cubrebocas en espacios abiertos; o bien, en espacios cerrados cuando exista sana distancia y adecuada ventilación.

II. Se recomienda mantener el uso de cubrebocas en los siguientes supuestos:

a. Espacios cerrados cuando no exista sana distancia o adecuada ventilación;

b. Lugares de alta afluencia de personas, como escuelas, transporte público u hospitales;

c. Actividades o espectáculos públicos en espacios cerrados;

d. Personas mayores, personas con enfermedades respiratorias, personas con patología crónica o inmunodepresión;

e. Personas sospechosas o confirmadas de Covid-19; y

f. Personas que decidieron no vacunarse.

Por parte del gobierno de la CDMX ya había comentado en varias ocasiones que nunca había sido obligatorio el uso de cubrebocas y solamente será una recomendación su uso para determinadas circunstancias como por ejemplo:

En el caso de actividades o espectáculos públicos en espacios cerrados.

En personas adultas mayores, con enfermedades respiratorias, patologías crónicas o inmunosupresión.

O bien para personas sospechosas o confirmadas de Covid-19 o para las que no se vacunaron.

En el reporte de la semana del 10 de octubre, el gobierno capitalino señaló que 88 personas con Covid-19 estaban hospitalizadas, de las cuales, 28 estaban en terapia intensiva.