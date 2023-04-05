Operación Monstruo de las Galletas desmantela plataforma de ciberdelincuencia en el mundo

La Operación Monstruo de las Galletas se llevó a cabo en 17 países, tuvo como objetivo el desmantelamiento de Genesis Market, una plataforma que vendía a hackers credenciales de cuentas robadas en todo el mundo.

Los agentes describieron a Genesis Market como el mayor facilitador de fraude porque vendía a ciberdelincuentes paquetes de credenciales de acceso a cuentas personales, que van desde contraseñas robadas de correos eléctrónicos, redes sociales hasta cuentas bancarias extraídas de entidades públicas y privadas.

"Son los datos bancarios de las tarjetas de crédito, pero también las contraseñas de correo electrónico y son las cuentas de redes sociales las que hoy en día son extremadamente importantes", señaló Sebastian Zwiebel, fiscal de Frankfurt, Alemania.

❌ Genesis Market taken down!



Coordinated by #Eurojust & @Europol, judicial & law enforcement authorities from 1⃣3⃣ countries dismantled an online market place that sold stolen account credentials to criminals worldwide 😱



More about the operation ⤵️https://t.co/hXuIsADX05 pic.twitter.com/NEcrL1ixkH — Eurojust (@Eurojust) April 5, 2023

¿Cómo fue el robo de datos personales?

"Los datos ofrecidos en el llamado Genesis Market llegaron a los operadores de la plataforma a través de actos delictivos como ataques de ransomware o malware. En la plataforma, los ciberdelincuentes utilizaron los datos para cometer actos de fraude", señaló Zwiebel.

Agencias internacionales como Europol y Eurojust lideradas por Estados Unidos y Países Bajos realizaron la Operación Monstruo de las Galletas, en la cual también participaron en países como: Alemania, Australia, Canadá, Dinamarca, España, Estonia, Finlandia, Francia, Italia, Nueva Zelanda, Polonia, Reino Unido, Rumanía, Suecia y Suiza,

"En un esfuerzo internacional conjunto junto con otras autoridades policiales, se llevaron a cabo acciones contra los ciberdelincuentes, la razón es el cierre del llamado Genesis Market, una plataforma web oscura donde se ofrecían a la venta datos robados de ciudadanos", señaló Zwiebel.

🚨 Takedown of notorious hacker marketplace selling your identity to criminals.#GenesisMarket listed for sale the identities of over 2 million people when it was shut down following an international sweep led by 🇺🇸 @FBI & 🇳🇱 @Politie.



Press release ⤵️https://t.co/PxzkaJFXo7 pic.twitter.com/igK6gBMhGv — Europol (@Europol) April 5, 2023

¿Qué ofrecía Genesis Market?

En el momento del operativo Genesis Market tenía a la venta más de 2 millones de credenciales, su producto se le conoce como"bots", que son paquetes de datos personales robados recopilados de computadoras o dispositivos infectados con un malware.

Son desde huellas dactilares, historial de cookies, datos de inicio de sesiones guardadas hasta de formularios de autocompletados y en caso del cambio de alguna contraseña, el ciberdelincuente que lo compró recibía la notificación en tiempo real.

Además Genesis Market proporcionaba a los hackers un programa para usarlos, el cual imitaba el ordenador de la víctima, podían obtenerlos desde los 0.70 centavos de dólar hasta cientos de dólares, dependiendo que tipo de información, requerían.

Esta plataforma de ciberdelincuencia fue creada en 2018 y a diferencia de muchas otras, se podía ingresar a ella a través de una web abierta aunque para hacerlo era necesario una invitación.

¿Cómo saber si eres víctima de ciberdelincuencia?

En la actualidad, las personas pueden darse cuenta de que hackers los acechan por: fallas en el funcionamiento de la computadora o dispositivo móvil que puede ser lento o inestable o por programas fantasma que son los que aparecen sin haber sido instalados.

