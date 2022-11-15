Inicia operaciones el Centro México Qatar 2022 en la sede mundialista
La SRE informó que inició operaciones el Centro México Qatar 2022 con el fin de brindar asistencia a connacionales que vayan a la sede del mundial de fútbol.
Ciudad de México. La Cancillería mexicana informó que el Centro México Qatar 2022 inició operaciones este martes en Doha, capital del país árabe y sede mundialista.
Será inaugurado pro el canciller Marcelo Ebrard, quien asistirá el próximo 19 de noviembre, por invitación del emir de Qatar a la inauguración del mundial del fútbol.
El Centro México Qatar fue abierto al público por el Gobierno de México para proveer de información a los mexicanos que asistan a la Copa del Mundo 2022.
📸 El #CentroMéxicoQatar2022 ya está en operaciones. Recuerda que, si acudes al Mundial de #Qatar2022, en Doha, y necesitas asistencia, puedes marcar los siguientes números:— Relaciones Exteriores (@SRE_mx) November 15, 2022
☎️ Principal
+974 4012 0590
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Dentro de sus funciones se encuentra proporcionar protección y asistencia consular a todos los connacionales que asistan a la justa mundialista.
"Estamos contentos de poder, a partir de esta fecha, brindarles los apoyos y el acompañamiento que se requiera para que su estancia durante el mundial sea agradable y fructífera", declaró el embajador de México en Qatar, Guillermo Ondorica Robles.
Apoyo de la Guardia Nacional en Qatar
El Centro México Qatar tendrá el apoyo de integrantes de la Guardia Nacional de México, quienes serán el enlace y vínculo con las autoridades de seguridad, vigilancia y control del Estado de Qatar, a fin de lograr prevenir riesos y evitar confrontaciones, así como para intercambiar información sensible sobre contingencias mayores.
El Centro México Qatar estará en funciones del 15 de noviembre al 20 de diciembre de 2022. Los teléfonos para asistencia de mexicanos en Qatar son 974 4012 0586, 974 4012 0586 y 974 4012 0587.