Narges Mohammadi: símbolo de la defensa de la libertad, la opinión de Jorge Zarza

El Premio Nobel de la Paz es quizá el premio más cotizado de los muchos galardones que pudiera recibir un ser humano. Pienso en las medallas olímpicas para los atletas o también al Premio Oscar para los actores de cine, pero el Premio Nobel de la Paz ha sido entregado hoy a diversos líderes, muchos de ellos con grandes atributos y algunos cuantos sin méritos.

En este 2023 el Premio Nobel de la Paz fue entregado a una joven periodista de Irán, se llama Narges Mohammadi.Esta mujer ha entregado y salido de la cárcel los últimos 20 años de su vida. Su delito, defender los derechos humanos especialmente el derecho a manifestarse libremente sus ideas.

Esta mujer está en la cárcel, entre otras cosas, por defender que en su país las mujeres pueden vestirse como se les da la gana por poner un solo ejemplo.

Esta vez quiero reflexionar sobre lo importante que es defender nuestro derecho a ser libres. Sí, desde expresarnos con libertad, hasta elegir cómo educar a nuestro hijos o hasta cómo vestirnos y cómo peinarnos.

El Premio Nobel de la Paz fue entregado a una mujer encarcelada, condenada a 154 latigazos por expresar libremente lo que piensa.

Fue a la cárcel por defender los derechos humanos de quienes viven reprimidos por un gobierno que quiere controlar lo que dices y lo que haces. Defendamos nuestro derecho a ser libres, no puede haber premio si antes no hay paz y no puede haber paz si no hay libertad.