“Nunca es tarde”, la opinión de Jorge Zarza sobre disfrutar en vida a los seres queridos

La muerte para el mexicano es una etapa llena de vida, aquellos que se han adelantado, casi siempre los tenemos presentes con una fotografía, una canción, una anécdota o quizá porque llevan el nombre de algún hijo o de algún nieto.

En los próximos días pondremos el altar de muertos para recordar a los que ya no están con nosotros, pero hoy quiero reflexionar sobre los vivos.

Los que todavía estamos aquí, nadie sabe ni el día ni la hora en la que seremos llamados y dejaremos esta tierra, por eso, no dejemos de decir cuánto queremos a quienes nos rodean, sean familiares o amigos, nunca es ocioso corregir si hemos fallado.

Nunca es tarde para pedir perdón, no dejemos que pase el tiempo, es mejor hacerlo en vida y es mejor hacerlo pronto.