Diputados de oposición celebran caída de dos leyes del Plan B

Ciudad de México. Diputados de oposición celebraron fallo de la Suprema Corte de Justicia que invalida la primera parte del Plan B en materia electoral, que incluye, la Ley General de Comunicación Social y la Ley General de Responsabilidades Administrativas.

Para Santiago Creel, presidente de la Cámara de Diputados, en su cuenta de Twitter, dijo que, a pesar de las presiones en contra de los ministros, la inconstitucionalidad decretada sienta un precedente “para que el Poder Legislativo privilegie el dialogo y el debate constructivo y no el fast track o el mayoriteo como lo ha hecho Morena”.

Celebro que la @SCJN haya analizado la acción de inconstitucionalidad que se presentó sobre el Plan B del Presidente y su partido, y que hayan anulado su primera parte porque el proceso legislativo no fue el que marca la Constitución.



En México, en el Poder Legislativo debe… pic.twitter.com/tdZJYz3vCI — 🇲🇽Santiago Creel (@SantiagoCreelM) May 8, 2023

“Cualquier imposición del partido en el gobierno debe desaparecer para dar paso a una democracia donde se respete la pluralidad y se escuchen todas las voces”, sentenció el panista en la red social.

Luis E. Chazaro resaltó autonomía de la Corte

El líder del PRD en la Cámara de Diputados, Luis E. Chazaro, resaltó la importancia de la autonomía de la Corte para hacer prevalecer la ley frente a caprichos.

“Teníamos razón en el proceso legislativo equivocado del Plan B, los caprichos del presidente hoy se caen frente a las instituciones fuertes, autónomas y democráticas de este país. Bien por la Corte, bien por su presidenta y todo nuestro respeto a la Suprema Corte de Justicia de la Nación”.

Siempre tuvimos la razón. Reconozco a la @SCJN su determinación mayoritaria de defender la Constitución y el debido proceso legislativo. La primera parte del #PlanB ya se cayó y el resto caerá pronto.#SomosPRD #SomosProgresistas — Luis E. Cházaro (@LuisChazaroMX) May 8, 2023

En tanto, el líder nacional del PRI, Alejandro Moreno, también celebró en su cuenta de Twitter el rechazo de la Suprema Corte a la primera parte del llamado Plan B y sentenció, “defender la democracia y la buena práctica legislativa es prioridad para el buen rumbo del país”.

Celebro la decisión de la @SCJN de rechazar la primera parte del Plan B. Defender nuestra democracia y la buena práctica legislativa es prioridad para el buen rumbo del país. — Alejandro Moreno (@alitomorenoc) May 8, 2023

Por su parte, Salomón Chertorivski, vicecoordinador de Movimiento Ciudadano, señaló, “hoy no solo queda claro que tenemos división de poderes y quien defienda la institucionalidad y la Constitución. Hoy tenemos que celebrar que se deja clarísimo que, en el Congreso, en el parlamento se representa a todos y, por tanto, las minorías tienen derechos y esos derechos se tienen que respetar en el proceso y en la escucha”.