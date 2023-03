Oposición cuestiona nombramientos de INAI en Senado

Desde San Lázaro el PRI y el PRD cuestionaron los nombramientos de comisionados del INAI que hizo el Senado de la República.

Advierten riesgo de que Morena y sus aliados pretendan hacerlo con los nuevos consejeros del INE y que se elijan personas menos calificadas.

Procedimiento incorrecto para elegir comisionados, acusa Moreira.

Rubén Moreira, líder el PRI en la Cámara de Diputados, señaló que a pesar de que el nombramiento de comisionados del INAI es una facultad del Senado el procedimiento con que se hizo fue incorrecto y sienta un mal precedente.

“El problema es que en el INAI no se siguió el procedimiento, entonces lo que nos preocupa es que en el INE suceda lo mismo, de que alguien que no esté muy calificado, después de los exámenes y las entrevistas sea el que sea seleccionado… Parecieran cuotas, eso no estamos de acuerdo, y no queremos que eso se repita cuando se vaya a seleccionar a las y los consejeros del INE”, acusó el priista Rubén Moreira.