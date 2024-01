Oposición niega votos para la reelección de Rosario Piedra en la CNDH

Senadores de oposición advirtieron que no darán sus votos para la reelección de Rosario Piedra Ibarra como titular de la Comisión Nacional de Derechos Humanos por considerar que ha tenido un deficiente desempeño en la defensa de los mexicanos ante los abusos del poder.

El coordinador de los senadores del tricolor Manuel Añorve dijo que Rosario Piedra Ibarra está más cerca del presidente López Obrador que de las víctimas y recriminó que únicamente acudió a la comisión Permanente del Congreso de la Unión a rendir un informe para la grada morenista.

“No puedo dejar de señalar es la desaparición de los desaparecidos. O sea, es casi criminal esa baja de la cifra de 100 mil desaparecidos a 10 mil y obviamente la crisis migrante, que no ha sido tampoco atendida de manera puntual y que, en las fronteras se vive todos los días esta crisis migrante y que obviamente no está a la altura de las circunstancias la titular para resolverlo o cuando menos atenderlos y ¿qué otro tema más podemos subrayar? Las madres buscadoras, pues está, insisto, más cerca del Presidente la titular que de las madres buscadoras y de las víctimas, esto ha sido algo que debemos de subrayar y todavía está buscando la reelección, pues el Grupo parlamentario del PRI no está dispuesto a darle los votos. Yo no puedo hablar por todos los demás Grupos, pero por supuesto que ha dejado mucho que desear”, lamentó el priista.

Mientras que el senador de Movimiento Ciudadano (MC), Noé Castañón lamentó que Rosario Piedra ha ignorado las solicitudes de información de los legisladores y rinde cuentas alegres sobre los resultados de la 4T.

“Esperamos que en algún momento se den cuenta de esa gran falta a la dignidad y a la vulnerabilidad que está cometiéndose por la negligencia de no hacer el trabajo para que fueron designados (…) Estamos muy preocupados de la actitud que ha tenido la CNDH. Desde el Senado de la república, y como ex integrante de la comisión de Derechos Humanos, hemos sido bastante tajantes en solicitar a esta administración estos informes de manera periódica y que no nada más se venga a decir lo que evidentemente ha faltado, que es una acción por parte de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, hoy muy disminuida en sus funciones y distante de esa defensa que debiese estar haciendo; sobre todo en la vulneración a derechos humanos básicos de los trabajadores de las trabajadoras, de las víctimas de familiares desaparecidas, de víctimas de tantos crímenes que ha estado incrementándose en el país. Queremos saber qué es lo que nos vienen a informar para poder dar cuenta también en la contestación de la situación real que está viviendo el país y que se está vulnerando día a día con el tema de la seguridad”, abundó el emecista.

“Muy desdibujada la Comisión Nacional”, acusa Miguel Ángel Mancera

Por su parte, el coordinador de los senadores del PRD, Miguel Ángel Mancera, se limitó a decir que “está muy desdibujada la Comisión Nacional”.

Finalmente, el senador Manuel Añorve advirtió que la oposición no permitirá que se apruebe una reforma para desaparecer a los organismos autónomos, como pretende el presidente Andrés Manuel López Obrador, ni convertir a la CNDH en una Defensoría del Pueblo, como sugirió Piedra Ibarra, ya que México “no es un traje a la medida de quienes gobiernan este país, obviamente, me refiero al Ejecutivo federal y menos de la titular o el titular de la Comisión Nacional de Derechos Humanos”.