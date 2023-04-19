Oposición celebra fallo de SCJN por Guardia Nacional y Morena lo lamenta

Para la oposición la decisión que adoptó la Suprema de Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ante el tipo de mando que debe tener la Guardia Nacional es un triunfo de la justicia para los ciudadanos.

El panista Santiago Creel Miranda, presidente de la Cámara de Diputados resaltó la importancia de que la seguridad pública tenga mando civil.

“Una decisión que empieza a desmilitarizar al país. La nación con esto gana, porque una vez más, como se los hemos dicho en muchas ocasiones, la policía es netamente un cuerpo de carácter civil, no militar. Por lo tanto, ya no habrá más mando castrense sobre la Guardia Nacional. Los recursos y el presupuesto de la Guardia Nacional y todo su orden administrativo pasa a ser un orden de carácter civil”.

Morena calificó decisión de la corte como “regresiva”

En tanto, en Morena su coordinador parlamentario, Ignacio Mier, calificó de regresiva la decisión de los ministros y aunque no está de acuerdo dijo que la respeta.



No obstante, lamento que no se reformara el Poder Judicial que alargaba el periodo de Arturo Zaldívar como presidente de la Corte para que hoy otra fuera la historia.

“Por eso nosotros establecíamos el Décimo Tercer transitorio, que permitiera que se ampliara el periodo como presidente, no como ministro, del ministro Zaldívar, para que instrumentar y hubiera una verdadera revolución en los criterios de interpretación donde el juzgador, el Poder Judicial, privilegiara sobre todo el interés general y que la interpretación de la ley atendiera lo que dice Kelse, que sean justas”, señaló el líder de Morena en San Lázaro.

Por su parte, Luis E. Cházaro, coordinador del PRD, reconoció la defensa de la Constitución que se hizo desde la Suprema Corte.

“Nos da la razón el tiempo, y celebro la autonomía del Poder Judicial frente a los embates del Ejecutivo. Nosotros estamos a favor de la seguridad; pero militarizar el país no es la respuesta, y claramente los “abrazos y no balazos” tampoco”.