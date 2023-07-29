Ordena INE bajar de la mañanera encuesta difundida por AMLO

El Instituto Nacional Electoral (INE) ordena bajar de la mañanera una encuesta difundida por el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) sobre preferencias electorales, así como los dichos del mandatario sobre el proceso electoral.

Los consejeros electorales del INE aclararon que no es un acto de censura ni de persecución hacia el Jefe del Ejecutivo, sino simplemente es el cumplimiento de lo que mandata la ley.

En días recientes, el Partido de la Revolución Democrática (PRD) y el Partido Acción Nacional (PAN), presentaron por separado, denuncias en contra de la difusión de dicha encuesta, la cual fue dada a conocer en la conferencia matutina del presidente López Obrador el miércoles pasado.

A su vez, la senadora del PAN, Xóchitl Gálvez, presidente una denuncia en contral del mandatario por haber difundido en su conferencia matutina información fiscal sobre sus empresas, lo cual es interpretado como una violación a la ley.

Ordena INE bajar publicaciones de aspirantes que mencionan que van por candidatura

Además, el INE ordenó bajar a suspirantes presidenciales todas las publicaciones en redes sociales que contengan frases y alusiones relativas a una eventual candidatura. Xóchitl Gálvez y Beatriz Paredes, son de las afectadas por la decisión del instituto.

Por su parte, el Instituto Nacional Electoral dio a conocer sus lineamientos para regular los procesos internos de partidos y coaliciones para una posterior elección de un candidato presidencial. En dichos lineamientos no se pueden hacer llamados a votar ni dar a conocer plataformas electorales.