Niegan libertad condicional a Oscar Pistorius, sentenciado por matar a su novia

Oscar Pistorius continuará en la cárcel de Sudáfrica, luego de que le negaran la libertad condicional. El extaleta paralímpico se encuentra en prisión desde el 2016 por haber matado a su novia Reeva Steenkamp.

En Sudáfrica, las personas que cumplen la mitad de su condena se convierten en elegibles para libertad condicional, sin embargo, la familia de Steenkamp se opuso a que Pistorius obtuviera este beneficio.

No obstante, la razón por la que no accedió a este recurso fue porque no completó el periodo mínimo de detención, es decir no ha cumplido la mitad de su sentencia, por lo que está programado para un perfil adicional para agosto de 2024, informó el portavoz del Departamento de Servicios Correccionales.

"Tendrá que aparecer de nuevo el año que viene y luego examinarán el perfil y tomarán una decisión en cuanto a su ubicación", dijo el portavoz nacional de los Servicios Correccionales, Singabakho Nxumalo.

¿Qué le pasó a Oscar Pistorius y cómo perdió las piernas?

Oscar Pistorius nació sin los huesos de sus pantorrillas, por lo que sus papás decidieron amputarle las piernas desde las rodillas cuando él tenía apenas 11 meses de nacido. En varias ocasiones, los padres del exatleta han declarado que para ellos fue una dura decisión.

El atleta paralímpico desde muy pequeño aprendió a caminar con sus prótesis, incluso se convirtió en un ejemplo de superación y más tarde en uno de los corredores más rápidos sin piernas.

|Reuters

¿Qué hizo Oscar Pistorius?

El 14 de febrero del 2013, Oscar Pistorius mató a su novia Reeva Steenkamp de cuatro balazos. Al inicio, el deportistas intentó que todo pareciera un accidente, aseguró que disparó a su novia a través de la puerta del baño porque pensó que se trataba de un ladrón.

La investigación de las autoridades arrojó otra cosa: él sabía que su novia se encontraba en el baño porque momentos antes habían tenido una discusión. Por lo que fue acusado de homicidio involuntario, pues su defensa alegó que disparó al baño sin la intención de matar a su novia, por lo que fue condenado a 5 años.

La familia de Reeva Steenkamp no quedó conforme e interpuso una apelación en medio de una ola de protestas por la “leve” sentencia. Finalmente tras varios juicios y sentencias, un jurado determinó que pasaría 13 años en prisión.

¿Quién era la novia de Oscar Pistorius?

Su nombre era Reeva Sttenkamp, una modelo y abogada de 29 años de edad, que pertenecía a grupos contra la violencia de género. Ambos empezaron su relación a finales del 2012, convirtiéndose en una de las parejas más asediadas por los periodistas de Sudáfrica.

