VIDEO: Oso persigue a familia en sendero de Columbia Británica, Canadá

Imagínese encontrarse con un oso negro mientras camina por un sendero con sus tres hijos pequeños, pues eso fue justo lo que le sucedió a una familia mientras se paseaba por un sendero de la Columbia Británica en Canadá.

Una familia joven que caminaba por un sendero popular en la Columbia Británica, Canadá, dice que un oso negro los siguió durante aproximadamente 20 minutos. El video del teléfono celular capturado por Brighton Peachy, madre de familia y muestra la reacción de la familia.

Brighton Peachey, su esposo y sus hijos de entre uno y seis años, vivieron angustiantes momentos luego de que se encontraran con un oso negro. El peculiar encuentro ocurrió la semana pasada en un sendero popular en la Columbia Británica en Canadá y la familia captó el momento con un teléfono celular.

El encuentro con el oso negro ocurrió poco después de que la familia ingresara al comienzo del sendero y súbitamente se dieron cuenta de que el animal comenzó a seguirlos.

En el video se puede escuchar a Brighton Peachey mientras le dice a su esposo "está bien, te está siguiendo, cariño".

Oso negro sigue a familia durante más de 20 minutos en sendero de la Columbia Británica

"Simplemente no se inmutó por nosotros y siguió siguiéndonos", señala en entrevista la madre de familia que vivió angustiantes momentos luego que el oso negro la siguiera junto con su familia en un sendero de la Columbia Británica en Canadá.

El oso negro les bloqueaba el camino de regreso al estacionamiento del parque por lo que la familia decidió seguir su camino cuesta arriba por el sendero. "Lo cual fue como un poco estresante cuando hay un oso siguiéndote, pero era nuestra única opción", señala Brighton.

Brighton agregó que el oso negro los siguió durante unos 20 minutos por poco más de media milla, aunque cabe señalar que nunca se puso agresivo. Sin embargo, durante todo ese tiempo la mujer pensó en lo peor: "Seguí pensando si este oso ataca, ¿cómo voy a cubrir a mis hijos y protegerlos?".

Ella es una extrabajadora de la salud de la Universidad de Utah que actualmente es una "influencer" del estilo de vida familiar al aire libre y señala que está equipada y preparada de cierta manera para actuar en un encuentro como este.

Sabía que solo teníamos que mantener la calma, y tenía que seguir recordándoles a mis hijos que mantengan la calma, no corran, eso solo asustará al oso y empeorará las cosas.

Familia que fue perseguida por un oso, seguira disfrutando de las actividades al aire libre

Finalmente, el oso se marchó y ya más tranquilos Brighton y su esposo les enseñó a sus hijos a respetar la naturaleza, a respetar a la vida silvestre y les dijo que ese encuentro con el oso negro no debería cambiar la forma en quela familia experimenta sus actividades el aire libre.

Brighton Peachey, madre de familia:

Estás en su territorio e incluso si haces todas las cosas que se supone que debes hacer, es posible que a ellos no les importe, es posible que quieran seguir viniendo en la dirección en la que van o ir tras de ti, así que es un muy buen recordatorio para tenga cuidado cuando esté afuera.

La División de Recursos de Vida Silvestre de Utah señala que los encuentros con osos ocurren periódicamente cada verano en Utah, y son más comunes cerca de los campamentos, pero a veces deambulan por los vecindarios y que muy rara vez ocurren en los senderos.

