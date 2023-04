Un oso negro interrumpió la noche de una familia del municipio de Santiago, Nuevo León. Lo que comenzó como una sesión de fotos del mamífero para redes sociales, se volvió un momento de pánico cuando el animal corrió hacia ellos.

¿Qué sucedió cuando el oso negro apareció?

La familia regiomontana pudo grabar el suceso, donde se dieron cuenta que eloso negro tenía un collar de localización, lo que permite trazar los recorridos realizados por el mamífero.

#NuevoLeón | Una familia captó a un #oso negro y cuando se dio cuenta de que era grabado, corrió hacia los humanos.



Las #autoridades recomiendan no acercarse ni alimentarlos.



Nos cuenta @_otomartinez en @PrimeraLineaAM. pic.twitter.com/L7d7lsRbar — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) April 3, 2023

Pero cuando el animal apareció, los integrantes de la familia comenzaron a dar de gritos y, de inmediato, buscar un lugar donde ponerse a salvo. Afortunadamente todo quedó en el susto.

¿Qué recomiendan las autoridades?

Las autoridades recomiendan ante la presencia de osos negros no acercarse a ellos, mantener la calma, no hacer movimientos bruscos y no alimentarlos.

Según el sitio oficial de Parques y Vida Silvestre de Nuevo León estas son las recomendaciones específicas ante la presencia de osos en la región de ese estado:

No te acerques.



No pierdas la calma.



No lo alimentes.



No le arrojes piedras ni objetos.



No intentes fotografiarlo.



No tomes selfies.



No le dejes basura al alcance.



No lo molestes y aléjate de él.



Además, hay sanciones contra quienes atenten contra la vida de los animales, protegidos por la ley. El oso negro es una especie protegida, por lo cual el ocasionarle un daño implica acciones legales:

De conformidad con el Artículo 127 de la Ley General de Vida Silvestre la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) aplica sanciones administrativas que van desde los 20 días hasta los 50000 días de salario mínimo general vigente para el Distrito Federal.

De acuerdo al Artículo 182 de la Ley General de Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, la Profepa al tener conocimiento de actos u omisiones que puedan constituir delitos, formulara ante el Ministerio Público Federal la correspondiente denuncia penal.

Conforme al Artículo 420 del Codigo Penal Federal en materia de delitos ambientales, la autoridad competente impondrá pena de uno a nueve años de prisión y por el equivalente de trescientos a tres mil días de multa y una pena adicional de hasta dos años de prisión y hasta mil días de multa adicional, cuando las conductas descritas se realicen o afecten en área natural protegida.

¿Han habido otros avistamientos de osos en Nuevo León?

El pasado 7 de marzo, en Monterrey, Nuevo León, fue captado un oso negro en lacolonia Lagos del Vergel; en los videos compartidos en redes sociales se ve como el animal se mete a una alberca y permanece unos minutos ahí “refrescándose”.

Después se le ve caminando tranquilamente y jugando con ramas de árboles de la zona y después de unos minutos de permanecer en la casa se retiró.