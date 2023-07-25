VIDEO: “¡Odiosos, babosos…!” Oso queda atrapado dentro de auto en Estados Unidos

Una mujer estaba en el interior de una vivienda en California, Estados Unidos, cuando salió a ver su automóvil y no contó con que dentro de este se encontraba un oso atrapado.

Alejandra Hernández tomó su teléfono celular y comenzó a grabar la escena totalmente inesperada. “Este oso está destruyendo completamente el interior de mi auto justo ahora. Oh, por Dios. Qué divertido. Llamamos a los bomberos, no se preocupen”, aseveró la mujer en la grabación compartida en su perfil de TikTok.

El pasado 21 de julio de 2023, el oso logró abrir la puerta del carro y entrar, pero no pudo abrirla de nuevo para salir. La mujer captó en video cómo el animal comenzó a destruir todos los asientos y el interior del vehículo.

Hernández trabaja como creadora de contenido para bodas y se encontraba en la zona del Lago Tahoe para captar contenido en una fiesta de despedida de soltera, cuando salió a ver su auto estacionado y notó que el osezno estaba atrapado en el interior.

Ante ello, llamó a la policía local, quienes acudieron a la zona para abrir la puerta del vehículo con ayuda de una cuerda, con el fin de liberar al animal.

Cuando el oso salió del auto y Alejandra se acercó para ver el interior, notó que las vestiduras de las puertas estaban completamente arrancadas, además de que el animal dejó otra sorpresa, a lo cual le ayudó otra persona a limpiar.

“Esto es simplemente sorprendente. Ella está limpiando la popó de mi auto. El oso hizo popó. Bien hecho”, le agradeció Alejandra a la persona que le prestó su ayuda.

¿Qué hago si me encuentro con un oso?

El Servicio de Parques Nacionales de Estados Unidos destaca que la mayoría de las ocasiones, las personas que se encuentran con un oso no sufren daños, pero cada animal y cada experiencia es diferente. Ante ello, hay algunas recomendaciones generales: