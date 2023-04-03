Finlandia se unirá finalmente a la OTAN, pese advertencias de Rusia

El presidente de Finlandia Sauli Niistö viajará a Bruselas para asistir a la ceremonia de adhesión de la nación escandinava a la OTAN, Organización del Tratado del Atlántico Norte. En esa ceremonia se espera que Finlandia, deposite su instrumento de adhesión ante el Departamento de Estado de Estados Unidos en Bruselas, la capital de Bélgica y sede del organismo.

El presidente Sauli Niinistö y el Secretario General de la OTAN, Jens Stoltenberg sostendrán una reunión bilateral y después ofrecerán una conferencia en la que ambos pronunciarán sendos discursos y responderán a las preguntas de la prensa.

Previamente Jens Stoltenberg, Secretario General de la OTAN, adelantó que se trata de una semna histórica porque se izará la bandera finlandesa por primera vez en la sede del organismo y aseguró que será un buen día para la seguridad de Finlandia, para la seguridad nórdica y para la OTAN en su conjunto. El acontecimiento coincide con el 74o aniversario de la fundación de la OTAN.

This is an historic week. Tomorrow we will welcome #Finland 🇫🇮 as the 31st member of #NATO, making Finland safer & NATO stronger. pic.twitter.com/DEt2w9clUj — Jens Stoltenberg (@jensstoltenberg) April 3, 2023

Con esta adheshión la OTAN esta en la frontera de Rusia y deja atrás su postura neutral que mostró durante décadas.

El caso de Suecia queda pendiente

Dos meses después de iniciada la guerra en Ucrania, en febrero de 2022, Finlandia y Suecia manifestaron su deseo de integrarase a la OTAN, que aceptó esta integración sin embargo el camino no fue igual para Suecia, ya que Turquía se opone al ingreso de esta nación porque considera que protege a terroristas, por la protección que este país da a refugiados kurdos, a los cuales el gobierno de Turquía de Tayyip Erdogan considera enemigos. Y para se integrado al organismo todos los países miembros deben estar de acuerdo. También el caso de Ucrania continuará pendiente.

¿Qué es la OTAN y quienes la integran?

Las siglas de la OTAN significan Organización del Tratado del Atlántico Norte y es una alianza de defensa europea y norteamericana, que nace el 4 de abril de 1949, despúes de la Segunda Guerra Mundial con el objetivo de proteger a los países de Europa Occidental de la amenaza que representaba la Unión Sovietica, URSS, ahora Rusia y evitar la expansión del comunismo.

Los 12 países fundadores

- Estados Unidos

- Canadá

- Reino Unido

- Francia

- Noruega

- Italia

- Países Bajos

- Dinamarca

- Bélgica

- Islandia

- Portugal

- Luxemburgo

Ahora la organiazacion cuenta con 30 integrantes a los que se sumará Finlandia.