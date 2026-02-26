Alerta en Ciudad Judicial: Desalojan a miles por segunda amenaza de bomba contra el Poder Judicial

Por segundo día consecutivo, la tensión se apoderó de las instalaciones del Poder Judicial de la Federación (PJF). Durante la mañana de este jueves 26 de febrero, se registró una nueva amenaza de bomba que obligó al desalojo masivo de miles de trabajadores, ahora en el complejo conocido como Ciudad Judicial.

Este incidente ocurre apenas 24 horas después de que la Torre Prisma, ubicada en San Ángel, fuera blanco de una alerta similar que movilizó a más de 1,000 personas y a unidades de élite de la Secretaría de Seguridad Ciudadana.

Fuerte movilización en Ciudad Judicial por reporte de explosivo

De acuerdo con los primeros reportes, una llamada telefónica anónima alertó a las autoridades sobre la supuesta presencia de un artefacto explosivo dentro del inmueble, ubicado en la Avenida Niños Héroes, en la alcaldía Cuauhtémoc; sin embargo, otro sector del complejo de edficios recibió la alerta de un supuesto incendio.

Alrededor de 9 mil personas fueron desalojadas de al menos 10 edificios que comprenden la Ciudad Judicial, en la zona centro de la Ciudad de México.

Desalojan a miles de trabajadores del Poder Judicial por presunta amenaza de bomba. En el lugar hay una fuerte movilización de los servicios de emergencia.



Hasta el momento, no han encontrado nada. Según los primeros reportes, fue una llamada la que los alertó

Ante el riesgo inminente, se activaron los protocolos de Protección Civil, ordenando la salida inmediata de todo el personal administrativo, jueces y magistrados que laboran en el sitio.

En el lugar se registra una fuerte movilización de los servicios de emergencia, incluyendo:



Elementos del agrupamiento "Zorros" especializados en la detección de explosivos.

especializados en la detección de explosivos. Paramédicos del ERUM y personal de Protección Civil.

y personal de Protección Civil. Efectivos de la Policía Auxiliar para el resguardo del perímetro.

Hasta el momento, los equipos de búsqueda, apoyados por binomios caninos, han comenzado la revisión de los diversos niveles y áreas comunes, informando que no han encontrado nada sospechoso todavía.

Ola de amenazas contra el Poder Judicial: El rastro del CJNG

Esta nueva alerta en Ciudad Judicial se suma a la estela de inseguridad generada tras el operativo en el que fue abatido Nemesio Oseguera, "El Mencho". Cabe recordar que en la amenaza registrada ayer, miércoles 25 de febrero, en la Torre Prisma de Insurgentes Sur, el interlocutor se identificó explícitamente como integrante del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Aquella revisión en San Ángel concluyó "sin novedad", permitiendo el reingreso de los trabajadores tras comprobarse que se trató de una falsa alarma. Sin embargo, la repetición del patrón en un complejo de mayor escala como Ciudad Judicial ha encendido las alarmas en el Gabinete de Seguridad, ante lo que parece ser una campaña de intimidación psicológica contra las instituciones encargadas de la justicia en el país.