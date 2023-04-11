¿Video de OVNI?, piloto de avión capta extraño objeto que vuela a su lado en Antioquia, Colombia

Un supuesto OVNI fue captado por el piloto de un avión en Antioquia. El extraño objeto sobrevoló a su lado mientras recorría el cielo de la del municipio de Santa Fe en la ciudad de Antioquia en Colombia.

Luego de ver el video del supuesto OVI, los expertos han asegurado que nunca se había estado tan cerca de extraño objeto. Precisamente, este supuesto OVNI pasó a gran velocidad por un costado de la aeronave cuyo piloto logró captar en video.

El piloto de la aeronave, que volaba sobre los cielos del municipio de Santa Fe en Antioquia, captó el video con su celular y en las impactantes imágenes se muestra el misterioso y extraño objeto que visiblemente, tenía forma de una nave espacial.

Expertos y ufólogos han asegurado que jamás se había estado tan cerca de un OVNI como este y mucho menos se habría captado con esa claridad. El video, que se ha hecho viral en las redes sociales, ha sido evaluado por una serie de expertos en diversas partes del planeta.

🇨🇴#COLOMBIA | ¿OVNI?. El piloto de una aeronave que volaba sobre el municipio de Santa Fe de Antioquia, grabó con su celular el momento en que un misterioso objeto que tenía forma de nave espacial cruzó a alta velocidad a su lado. #RochexRB27 pic.twitter.com/TrcjJkubJB — Rochex Rababel Robinson Bonilla (@RochexRB27) April 11, 2023

Aumentan avistamientos de OVNIS: Pentágono

Cabe señalar que tan solo en los últimos tres días, se ha informado acerca de que en Norteamérica se derribaron tres objetos voladores no identificados (OVNI). Un extraño objeto fue derribado en Alaska, otro en Canadá y un tercero fue derribado en el lago Huron, justo en la en la frontera entre Estados Unidos y Canadá.

Recientemente, la Oficina del Director Nacional de Inteligencia de Estados Unidos, ODNI (por sus siglas en inglés), publicó un informe acerca de los avistamientos de OVNIS (Objetos Voladores No Identificados). Conforme al reporte, la cifra de estos avistamientos ha aumentado en los últimos tiempos. Esto se debe a que el Pentágono ha instado a los pilotos para que informen acerca de cualquier irregularidad que vean mientras efectúan sus vuelos, todo con el objetivo de proteger la seguridad de Estados Unidos.

En su reporte de 12 páginas publicado por la Oficina del Director Nacional de Inteligencia, se señala que el Gobierno de Estados Unidos ha recibido 510 informes de Objetos Voladores No Identificados, mejor conocidos como OVNIS, muchos de los cuales han efectuado vuelos sobre el denominado espacio militar sensible.

La Oficina del Director Nacional de Inteligencia de Estados Unidos señala que: "Los OVNIS suponen un peligro para la seguridad de vuelo y de colisión para los medios aéreos, poniendo a los operadores de aeronaves a ajustar sus pautas de vuelo en respuesta a su presencia no autorizada en el espacio aéreo, operando al margen de las normas e instrucciones de control del tráfico aéreo. Hasta la fecha, no se han presentado colisiones entre aeronaves estadounidenses y ovnis. En cuanto a las preocupaciones sanitarias tampoco se ha confirmado ningún encuentro con ovnis que haya contribuido a efectos adversos para la salud de los observadores".

El piloto de un avión militar capta un posible Ovni con forma de disco — The pilot of a military plane captures a possible disc-shaped UFO #Ovnis #Ufos #UAP #UFOSightings #ufotwitter ➡️ https://t.co/cwtBFWpeKK pic.twitter.com/ai4tAV68Gg — 𝐋𝐚 𝐋𝐥𝐚𝐯𝐞 𝐀𝐥 𝐌𝐢𝐬𝐭𝐞𝐫𝐢𝐨 (@LlaveAlMisterio) April 5, 2023

¿Qué es un OVNI?

El acrónimo OVNI, significa: Objeto Volador No Identificado, también es conocido como fenómeno aéreo no identificado y hace referencia a la observación de un objeto volador, ya sea real o aparente, que no puede ser identificado por el observador y cuyo origen continúa siendo desconocido aún después de una investigación.