Decenas de personas despidieron a Pablo Milanés en España

Después de la muerte del cantante cubano, Pablo Milanés, el pasado lunes 21 de noviembre; este miércoles decenas de dolientes rindieron homenaje al fallecido cantautor cubano en su despedida, que se llevó a cabo en el Centro Cultural Latinoamericano Casa de América en Madrid, España.

El féretro del artista cubano estaba flanqueado por una foto en blanco y negro de él, su guitarra y numerosas coronas funerarias que se presumen fueron enviadas por Joaquin Sabina y su esposa. Personalidades del mundo de la cultura y las artes, así como autoridades políticas, llegaron a la capilla para dar el pésame.

De igual manera, en La Habana, Cuba, rindieron homenaje para despedir al cantautor Pablo Milanés cantando sus canciones y recordando anécdotas sobre el músico fallecido en Madrid, España, a los 79 años.

La música en teoria y práctica, la búsqueda del arte en ella debe ser estudiada en nuestros colegios publicos.



Así se alcanza la sensibilidad de una sociedad y su crecimiento. El arte es parte de la Paz.



Un hasta siempre a Pablo Milanes, el poetahttps://t.co/meEJeWSckn — Gustavo Petro (@petrogustavo) November 22, 2022

Asimismo, músicos, artistas y lugareños se dieron cita en el Centro Cultural Pabellón Cuba de la Habana para disfrutar de un concierto organizado por el ministerio de cultura de la isla caribeña en manera de despedida para Pablo Milanés.

Pablo Milanés murió en España el pasado 21 de noviembre

Fue el pasado 21 de noviembre cuando el famoso cantautor murió en la capital de España a causa de un cuadro de infecciones grave debido a una endermedad oncohematológica, que padecía varios años atrás, por lo que recibía tratamientos especializados en Europa desde 2017 para intentar preservar su salud.

Diversas personas dieron su pésame, como fue el caso del presidente de Colombia, Gustavo Petro, quien escribió a través de su cuenta de Twitter algunas palabras para Pablo Milanés.

"Se ha ido Pablo Milanés, el arte abandona la música", fue su mensaje, al cual adjuntó un video de una canción del cubano para despedirlo.

Otro de los que lamentaron su muerte fue el cantautor cubano Silvio Rodríguez, fundador de la Nueva Trova, junto a Pablo Milanés, quien publicó una canción que le había escrito al artista.