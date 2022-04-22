Paciente británico se infecta de Covid-19 durante 505 días

Un paciente británico se convirtió en la persona que duró más tiempo enfermo de Covid-19 al salir positivo del virus durante 505 días, casi medio año, informaron científicos del centro Guy’s & St. Thomas’ HBS Foundation Trust.

De acuerdo con Luke Blagdon Snell, responsable del estudio, el paciente británico pasó tanto tiempo contagiado de Covid-19 debido a que su sistema inmunitario estaba muy debilitado, por lo que subrayó la importancia de proteger a las personas vulnerables.

Añadió que este caso representa la infección más prolongada hasta ahora, añadió que podrían existir más casos que no se han registrado debido a que las personas no se hacen pruebas constantemente como en este caso.

El médico agregó que este fin de semana presentará varios casos de Covid-19 persistente durante una ponencia en Portugal, donde también acudirán otros expertos que han estudiado el comportamiento del virus.

El médico resaltó que la mayoría de los pacientes que presentaron infección de Covid-19 por mucho tiempo tenían un sistema inmunitario comprometido, lo que no les permitía recuperarse con facilidad, y en promedio los enfermos mantenían la infección durante 72 días.

El médico explicó que este no se trata de un caso de Covid largo, sino Covid persistente, y explicó que se trata de cosas diferentes sobre el virus.

Paciente se contagia dos veces de Covid-19 en 20 días

Otro caso que también llamó la atención de los expertos fue el de una mujer española que se contagió dos veces de Covid-19 en menos de 20 días y con dos variantes diferentes.

Durante su primer contagio la mujer no presentó síntomas, sin embargo, días después comenzó con tos y fiebre, por lo que se realizó un segundo test que volvió a salir positivo.

Las pruebas demostraron que la paciente española se contagió de dos variantes diferentes de Covid-19 en menos de 20 días.

Ante ello, las autoridades sanitarias de España alertaron que "las personas que han tenido Covid-19 no pueden asumir que están protegidas contra la reinfección, incluso si han sido recibido un esquema de vacunación completo".

