VIDEO: ¿Clases de robo? Padre acude con niño y atracan 3 mil dólares a tienda de Venezuela

Un sujeto acudió con su hijo para robar un local comercial en Venezuela, donde el botín fue de tres mil dólares, poco más de 51 mil pesos mexicanos. El atraco quedó captado en el video de una cámara de seguridad.

Las imágenes muestran a un hombre con vestimenta en color negro quien, en compañía del pequeño, distrae a quienes atienden la caja del negocio para sacarlos de la oficina donde guardan el dinero.

En un inicio aparentaron realizar un pago, pero minutos después, cuando el personal se retira de la zona, el niño pasa discretamente al lugar donde el negocio almacena el dinero y roba los billetes, para regresar al lado de sus padres tras concretar el hurto.

Al final del hurto, el menor regresa con su papá y con una mujer que usaba pantalones de mezclilla color azul y los tres suben a una motocicleta de color rojo para huir de la zona con el botín.

El crimen ocurrió en el local ubicado en la comunidad de Barquisimeto, en el Estado Lara, en la región occidente de Venezuela. El video fue compartido por el medio local Noticias Barquisimeto.