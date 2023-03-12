Un papá es arrestado por robarle a su propio hijo en un cajero: “No sabía que era él”

Reciéntemente se dio a conocer un extraño suceso afuera de un banco en Escocia, pues el pasado 19 de noviembre de 2022, un hombre de 45 años intentó asaltar a un adolescente dentro de un cajero automático de la ciudad de Glasgow. Con cuchillo en mano y por detrás, amenazó al joven y perpetró el robo; sin embargo, éste reconoció la voz y se dio cuenta de que el asaltante era ¡su mismo padre!

Fueron apenas 10 libras las que retiró el joven, aproximadamente unos 220 pesos mexicanos, el motivo suficiente para que el señor amedrentara a su hijo de 17 años con un arma blanca, algo que también es delito en Escocia, pues no solo iba con un cuchillo para realizar el asalto, sino que también llevaba una red en el rostro para cubrir su identidad.

"¿Hablas en serio? ¿Sabes quién soy?", mencionó su hijo en cuanto reconoció la voz de su papá; sin embargo, este le respondió: "Me importa un carajo quién seas". Posteriormente bajó la prenda que cubría el rostro de su padre y le preguntó que qué estaba haciendo. "Lo siento, estoy desesperado", sentenció el hombre de 45 años, de acuerdo con BBC News.

Todo cajero automático porta una cámara de seguridad al frente|Condusef

Esto ocurrió dentro de la comunidad de Cranhill, donde las autoridades describieron la manera en que sucedieron los hechos: "Cuando puso su tarjeta en el bolsillo y sacó el efectivo de la máquina, giró a la izquierda y sintió algo contra el lado izquierdo de su cara. Estaba inmovilizado contra la pared por el cuello", mencionó la fiscal Carrie Stevens.

¿Qué pasó en Glasgow, Escocia?

Tras darse a concoer y estudiar el caso del padre que asaltó a su propio hijo sin éxito, la Fiscalía de Galsgow consiguió que condenaran al padre a 26 meses de prisión por intento de robo y portación de arma blanca en espacios públicos, ya que el señor de 45 años terminó por declararse culpable.

Tras ver frustrado el asalto, el joven huyó de la escena del crimen y se refugió en su hogar, donde la contó a su abuela antes de que la policía tomara cartas en el asunto. Al principio el señor negó estar vinculado al crimen, pues fue arrestado por las autoridades en su hoga; sin embargo, momentos después se declaró culpable.

"No sabía que era él en el cajero automático. Lo hice (el intento de robo). Haré el tiempo en prisión por eso", declaró el padre asaltante, quien además provocó una gran molestia con la madre de sus dos hijos. Cabe señalar que el cajero donde se intentó el asalto estaba muy cerca de su casa.

