VIDEO: Padre le propina una golpiza al ladrón que agredió a su hija en Perú

Un padre de familia optó por tomar la justicia por su propia mano y le propinó una golpiza al ladrón que atacó de una manera brutal a su hija. Este lamentable hecho ocurrió en la la localidad de La Libertad en Perú, luego que el presunto ladrón que fue identificado como Roger Cantera Aguilar, asaltó a una adolescente mientras regresaba a su casa.

El padre de la joven de 15 años que fue arrastrada por el ladrón, detuvo al presunto asaltante y antes de entregarlo a la policía, le dio una golpiza en el pueblo de Cartavio. Con el deseo de venganza, este padre buscó al presunto ladrón que agredió y lastimó a su hija para ponerle una golpiza y entregarlo a la policía de la localidad de La Libertad en Perú. La golpiza al ladron quedó captada en video.

Roger Cantera Aguilar, agresor de una chica de 15 años, ya tenía antecedentes

Presuntamente, la jovencita de 15 años, fue víctima de un asalto mientras caminaba de regreso a su casa luego de asistir a la escuela. Su agresor ha sido identificado como Roger Cantera Aguilar, presunto ladrón que la dejó con lesiones en las piernas. Cuando la menor de edad llegó a su casa, le pidió ayuda a su papá quien de inmediato salió a la calle en busca del agresor de su hija. Este padre de familia contó con la ayuda de amigos y vecinos de Cartavio, un poblado ubicado en el distrito de Santiago de Cao en el norte de Perú.

Cuando el indignado y enojado padre se encontró al presunto asaltante, no la pensó dos veces y le dio una golpiza. En una entrevista a un medio local, Diego Rodríguez, padre de la menor agredida, dijo que: “Como padre me siento un poco afectado por lo que le pasó a mi hija. Tuve que venir de viaje para poder buscar al que le robó a mi hija. Lo traje yo mismo a la comisaría. Me sentí muy furioso, porque le había pegado a mi hija y la tiró al suelo”.

El agresor identificado como Roger Cantera Aguilar, de 23 años, está detenido por el robo de un celular en el sector de Las Gardenias. Esta “fichita” ya contaba con antecedentes criminales, por ahora permanecerá en prisión preventiva por 9 meses.