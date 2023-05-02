Padre e hijo rescatados de una corriente de resaca en la isla Anna Maria, Estados Unidos: VIDEO

Un padre e hijo fueron rescatados de una corriente de resaca mientras nadaban en Bean Point, en la isla Anna Maria, Estados Unidos, explica la oficina del alguacil del condado de Manatee en un comunicado de prensa.

Un fuerte golpe arrastró al padre e hijo a unos 100 metros de la orilla

Los dos, que estaban de vacaciones, estaban nadando en la isla Anna Maria, Estados Unidos, cuando, según los informes, un fuerte golpe los arrastró a unos 100 metros de la orilla.

Agentes de la Marina realizaron el rescate

Los agentes de la Marina de la oficina del alguacil vieron a los nadadores en peligro mientras patrullaban el área de la isla Anna Maria, Estados Unidos.

El video de la cámara corporal publicado por la oficina del alguacil muestra al papá e hijo mientras los agentes de la marina ayudan a subir a un bote para devolverlos a salvo a la playa.

“Tuvimos suerte de estar en el área, porque si estábamos a 20 minutos y recibimos una llamada a través del 911 y nos enviaron allí, el resultado podría haber sido diferente”, dijo el sargento. Russel Schnering.

RESCUE: MCSO marine deputies recently rescued a man and his son off Anna Maria Island after they were swept from shore by strong rip currents. This video is a reminder to use caution and look for posted signage regarding rip currents.



Rip Current Tips: https://t.co/j6mjwoNMGd pic.twitter.com/OgnIyuZ5zK — Manatee Sheriff (@ManateeSheriff) May 1, 2023

Corrientes de resaca son comunes en algunas áreas

El padre e hijo, que hablaban poco inglés, parecían no darse cuenta de las corrientes de resaca que son comunes en algunas áreas a lo largo de la isla Anna Maria, explica la agencia.

“Afortunadamente, los agentes estaban en el lugar correcto, en el momento correcto y vieron a los nadadores luchando antes de que fuera demasiado tarde”, dijo la oficina del alguacil en el comunicado.

Las autoridades dicen que cualquier persona atrapada en una corriente de resaca debe mantener la calma y tratar de nadar paralelo a la orilla para salir de la corriente y luego alertar a alguien si necesita ayuda.

Recordatorio para tener cuidado

La oficina del alguacil dijo que el rescate sirve como un "recordatorio para tener cuidado y buscar carteles sobre corrientes de resaca".

“Si te atrapa una corriente de resaca, lo mejor que puedes hacer es mantener la calma. No te arrastrará bajo el agua, solo te alejará de la orilla. Llame y agite para pedir ayuda. Quieres flotar y no quieres nadar de regreso a la orilla contra la corriente de resaca porque te cansarás.

Desea nadar fuera de la corriente, paralelo a la costa, a lo largo de la playa y luego seguir las olas rompientes de regreso a la costa en ángulo”, según los expertos de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA).