“¿Por qué tratan a las mujeres como basura?”: Padre de Leonor Uribe pide justicia para su hija

Tras el crimen cometido contra su hija Leonor Uribe, Jaime Uribe, pidió a las autoridades, comenzando por el gobernador del Estado de México, que se haga justicia y detengan a Carlos Gerardo “N”, señalado como pareja sentimental y agresor de la joven.

La pareja sentimental de la joven de 19 años la arrojó desde un tercer piso el 9 de julio de 2022, lo cual le provocó fractura de cráneo, de mandíbula, de fémur y además quedó en estado de coma.

En entrevista con Hechos AM de Fuerza Informativa Azteca (FIA), el padre de Leonor, quien trabaja como conductor de transporte público, aseguró que su hija está muy delicada y recuperándose, aunque la joven tendrá secuelas debido a las lesiones que sufrió.

“Las secuelas son: del lado izquierdo no tiene movilidad de piernas ni de manos. La mano derecha la levanta muy poco. No puede mover el cuello, habla muy despacio, muy poco, pero sí reconoce qué pasó”, declaró Jaime Uribe.

El agresor de Leonor “camina como si nada en la calle”, afirma padre de la joven

El señor afirma que, a un año de la denuncia del ataque contra Leonor Uribe, Carlos Gerardo “N” “anda como si nada en la calle”. Describió que el presunto agresor tiene “un consultorio dental, lo patrocinan algunas empresas que venden productos para hacer ejercicio. Yo lo demandé y no han hecho nada”.

Agregó que la Fiscalía del Estado no le da avance del caso, y cuando acude a recibir una actualización de la investigación, le dan pretextos como “‘está en proceso, faltan pruebas, ¿cuándo regresa la señorita? No llegó’ y así me traen. Yo lo único que pido es justicia”, afirmó Juan Uribe.

Pidió ayuda al gobernador del Estado de México y que las autoridades realicen su trabajo.

“Hoy le tocó a mi hija Leonor, mañana le puede tocar a Claudia, le puede tocar a Delfina, le puede tocar a Alejandra. Yo no le digo que les puede tocar, pero tan siquiera que las autoridades hagan su trabajo, es lo único que pido. Yo no quiero abrazos para un violador, para un delincuente, para un grupo delictivo, quiero que apliquen la ley. ¿Para qué queremos a las autoridades si no lo van a hacer?”, señaló.

Jaime Uribe destacó que hará una marcha de grupos feministas para pedir que cese la violencia de género. “Ya son muchas mujeres que las matan, las tiran. (...) ¿Por qué las tratan así como basura? Este tipo de gente que tiene esa mentalidad no debe estar en una sociedad”, consideró.