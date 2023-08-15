¡Accidente fatal! Padre mata a la persona que atropelló a su hijo en Estados Unidos

Una historia de terror se vivió en Carolina del Norte, Estados Unidos cuando un padre se vengó del asesino de su hijo, quien previamente cometió un accidente de tráfico alrededor de las 06:30 horas del lunes 14 de agosto.

De acuerdo con los informes, el padre e hijo viajaban por Dink Ashley Road cuando el vehículo se quedó sin gasolina y decidieron caminar hasta una vialidad en la que buscaban solicitarle apoyo a alguno de los vehículos; sin embargo, un fatal accidente se presentó minutos después.

Conductor atropella a niño en el condado de Person

Cuando el hombre identificado como Chad Woods y su hijo caminaban por la carretera para buscar un suministro de gasolina, un camión impactó contra el menor, lo que provocó su muerte, de manera inmediata la persona que conducía el vehículo se detuvo y marcó a los servicios de emergencia ante el enojo del padre, quien sacó un arma y abrió fuego.

La policía informó que Woods le disparó al conductor del camión, quien es identificado como Jeffrey McKay, posteriormente lo trasladaron a un hospital cercano; sin embargo, no logró sobreponerse a las heridas y al poco tiempo murió.

Chad Woods abandonó el cuerpo de su hijo y el de McKay

El arresto del padre de familia se dio en su domicilio, tras cometer el asesinato tomó la camioneta con la que atropellaron a su hijo y decidió marcharse, en el lugar del incidente quedó el cuerpo del menor y de McKay; de momento se desconoce quién realizó la denuncia pero se cree que uno de los familiares de Woods alertó.

A raíz de lo anterior, Woods fue arrestado por la policía local, que lo acusó de asesinato en segundo grado y hurto de vehículo motorizado; por lo pronto, deberá comparecer ante un tribunal el próximo 21 de agosto.