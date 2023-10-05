De víctima a imputado: Padre que entregó a su hijo a las autoridades tras pelea dice que el menor fue agredido

Luego de que hace unos días un grupo de jóvenes protagonizara una golpiza en un CBTIS de Guaymas, Sonora, hechos que quedaron registrados en un video, un padre decidió entregar a su hijo ante las autoridades, pero la historia cobró un nuevo curso, puesto que el hombre llevó a su hijo para aclarar que este no es un agresor sino víctima en esa pelea.

Manuel Verdugo Rubio entregó a su hijo a las autoridades y contó para Hechos AM que tras llevarlo a atención médica para revisarlo, después decidió entregarlo.

“A mi hijo lo están acusando de haber participado en una pelea anteriormente, por eso es que se le fueron más de nueve o 10 personas atacarlo, pero la noticia no es esa. Únicamente hay ese pleito donde mi hijo, claramente se ve como esa cómo fue agredido por nueve o 10 muchachitos. (...) Ese es el punto que quiero aclarar mi hijo, no participó en ninguna pelea anteriormente, ellos fueron de otra preparatoria a buscar a mi hijo cuando mi hijo se dirigía a clases”, señala el padre del joven.

🚨 ¿Ante qué estamos?



Cuatro jóvenes fueron detenidos tras golpear y agredir con arma blanca a otro estudiante en el #CBTIS de #Guaymas, #Sonora



⚠️ Imágenes fuertes ⚠️



[📹:@michelleriveraa] pic.twitter.com/j1sIJOCIfG — Manuel Lopez San Martin (@MLopezSanMartin) September 23, 2023

De víctima a imputado, joven entregado a las autoridades por su padre

Relata que llevó a su hijo y lo presentó porque lo están acusando, a decir del hombre, con “alevosía y ventaja” de haber atacado a un joven por la espalda e insiste que los hechos no ocurrieron así “está mal la Fiscalía”, acusa.

“Está detenido (su hijo). Y de víctima, lo están pasando imputado entonces, la noticia es que la Fiscalía la está manejando erróneamente, no hay investigaciones. Están basando con la declaración de cuatro jóvenes que están mintiendo”.

El hombre menciona que en el video, claramente se ve cómo “el supuesto agredido por mi hijo golpea a mi hijo en varias veces, en pandilla, acompañado, por lo menos, de 10 jóvenes y mi hijo se defiende como se puede ver”, afirma.

En tanto, el joven de 16 años se encuentra detenido y, de acuerdo con lo dicho en entrevista por su padre, a su hijo “lo agredieron primero con una navaja atravesándole el brazo. Trae golpes en la cabeza a consecuencia de los golpes que le hicieron en la cabeza con una manopla. (...) El joven que está señalando a mi hijo que lo atacó por la espalda (este) le pegó con una manopla y ahorita le están saliendo secuelas a mi hijo y está batallando para la vista”, puntualizó.

