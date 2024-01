“Fue una pesadilla y lo volvería a hacer": Padre que rescató a su hijo de incendio en Nuevo León

Jesús Balleza de 48 años puso en riesgo su vida para salvar a su hijo, Kevin de 23 quien sufre crisis convulsivas. El 20 de enero pasado un incendio ocurrió en su casa, todo se originó en la planta baja, en donde duerme el joven, quien al darse cuenta empezó a gritar por lo que su padre se lanzó a las llamas para recatarlo del fuego.

El hombre caminó entre el fuego para salvar la vida de su hijo luego de incendiarse su casa en la colonia Héroes de Capellanía en el municipio de García, en Nuevo León; fue la mañana del pasado 20 de enero, la familia despertó entre el humo y llamaradas.

Jesús Balleza, de 48 años, su esposa Lorena y su hija Casandra se encontraban en el segundo piso de la vivienda y no encontraban a Kevin, de 23 años, quien padece de crisis convulsivas.

Jesús bajó por las escaleras al primer piso, no había luz, solo humo y fuego.

“Como padre, no dudé en ningún momento sacar a mi hijo, él padece de una discapacidad y él nos alertó del incendio y no dudamos, cuando despertamos ya estaba el incendio y bajamos mi esposa y yo y la verdad no se veía nada, todo estaba oscuro, la luz se fue por los efectos del incendio y cuando bajé las llamas ya estaban incendiando un mueble donde él acostumbraba a dormirse”, relató Jesús Balleza.

En entrevista con el noticiero Hechos AM el padre de familia recordó que al ver las llamas en el lugar se percató de que el mueble donde duerme su hijo estaba en llamas por lo que corrió a salvarlo, pues escuchaba que su hijo seguía gritando.

Jesús se recupera de quemadas en rostro y manos

A Jesús no le importó sufrir quemaduras en el rostro y ambas manos para rescatar a Kevin, mientras su esposa e hija lograron salir por una terraza.

En momentos determinantes Jesús pudo abrazar y sacar de la casa en llamas a su hijo, mientras los vecinos intervinieron para apoyar a esta familia, luego llegaron los organismos de emergencia para sofocar el incendio.

Jesús fue ingresado al hospital de zona número 21 del IMSS, donde los médicos y enfermeras atendieron sus quemaduras; Jesús recibió el alta médica logrando regresar con su familia y está tranquilo recuperándose con el conocimiento del deber cumplido.

Sobre su recuperación dijo que todo “va bien, actuaron rápido todos los doctores que me atendieron, la verdad si voy mejorando bien de mi rostro y mis manos que son las parte donde me quemé de más”, comentó.

Jesús Balleza relató que su familia está bien y superando la situación. “No fue fácil, parecía una pesadilla pero gracias a Dios, mi recompensa es ver a mi familia completa, es una gran satisfacción y motivación mía de que lo que hice no fue en vano y lo haría nuevamente, sin pensar, la familia es lo más importante”.