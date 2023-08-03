Padres cobran una renta mensual a su hija de 19 años por vivir en su casa

Se abrió un debate en redes sociales, cuando una pareja compartió en su cuenta de TikTok que decidieron cobrarle una renta mensual a su hija de 19 años para permitirle vivir en su casa después de terminar la escuela secundaria.

Cody y Erika, originarios de Texas, Estados Unidos, explicaron que tomaron la decisión en 2022, cuando su hija Kylee aún estaba en la escuela. Los papás le explicaron que al concluir la secundaria le cobrarían una renta para vivir en casa.

No obstante, le dijeron que el cobro mensual comenzaría hasta que ella encontrara un trabajo para que pudiera solventar el gasto. La idea de esto era que ella entendiera cómo es la vida de adulta y las responsabilidades financieras.

“El objetivo de cobrarle el 'alquiler' era que ella se diera cuenta de que no todo es gratis. Y también prepararla para la adultez. Cuando una persona entra en el mercado laboral, tiene que ser responsable de su propio alquiler y comida", explicó Cody.

A mediados de mayo del año pasado, Kylee comenzó a pagar renta para vivir en casa de sus papás, aunque en un principio la cifra era de 300 dólares al mes, después la redujeron a 200, para que tuviera dinero para comprar su cosas personales.

“200 dólares al mes es bastante barato para vivir como un cómodo en el hogar de tus padres", opinó el padre.

Kylee vivió 20 meses pagando renta a sus padres, hasta que decidió salir de casa de ellos para independizarse. Al respecto sus papás consideraron que la prepararon para ese momento.

Se abre debate en redes sociales por padres que cobran una renta a su hija

El video se volvió viral en redes sociales, donde varios internautas opinaron sobre esta medida, algunos consideraron que era necesario para educar financieramente a la joven, mientras que otros calificaron de “exagerada” esta decisión.

