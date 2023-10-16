Padres de familia reconstruyen escuela destruida por tormenta tropical “Max” a falta de ayuda de las autoridades

A falta de apoyo de las autoridades de Guerrero, los habitantes del municipio de Técpan de Galeana tienen que reconstruir la escuela luego del paso de la tormenta tropical “Max”, esto para que sus pequeños puedan acudir.

Las pérdidas son numerosas, pero al menos intentan rescatar libros, los cuales secan al Sol para que los niños puedan volver a la escuela a una semana del paso de “Max”.

“Y a ver lo que se logre secar aunque porque algunas cosas ya se mojaron y no se van a poder rescatar”, cuenta triste Myriam, una de las madres de familia que ayuda en la reconstrucción.

Alumnos también ayuda a limpiar su escuela tras el paso de “Max”

La labor no se limita a los padres, José Miguel se unió a la limpieza de su escuela primaria luego del paso de la tormenta tropical “Max”, pues a sus 11 años, quiere poner el ejemplo.

“Pues vinimos a limpiar porque nos hizo un desastre, la lámina, aquí estaba bien sucio, se puso bien feo”, muestra el pequeño a las cámaras de Fuerza Informativa Azteca.

Padres de familia prefieren reconstruir la escuela a que sus hijos pierdan clases

El domo de la escuela sufrió graves daños en su estructura; bancos y libros se mojaron, el camino está lleno de piedras, pero aún así este lunes regresarán a clases.

Algunas mamás como María Guadalupe Gallegos consideran que es la única opción para no truncar el futuro de los menores: “A tratar de alistar la escuela porque los niños necesitan el regreso a clases”

Alimentos también escasean luego de la tormenta tropical “Max”

Aunque la energía eléctrica y la señal de telefonía han comenzado a restablecerse poco a poco, la escasez de alimentos básicos como el maíz es el nuevo problema en las poblaciones.

“Es que la verdad es muy difícil subsistir sin las cosas más importantes, como es la tortilla, frijol, arroz, huevos, que no hay huevo en ahorita en ningún lado, está escaso” relata Martha Silvia Romero, habitante de Técpan de Galeana.

Los caminos fueron liberados y después de casi una semana agua y despensas llegaron hasta los más necesitados en Puerto Vicente Guerrero.