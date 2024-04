Así fue el caso histórico de los padres que fueron sentenciados por el tiroteo que cometió su hijo

¡Un caso sin precedentes! Este 9 de abril, Jennifer y James Crumbley fueron condenados por el delito de homicidio involuntario a una pena de entre 10 a 15 años de cárcel. Ambos se convirtieron en los primeros padres en ser considerados responsables por el crimen que su hijo, Ethan Crumbley, desató en Oxford High School el 30 de noviembre de 2024, donde mató a cuatro estudiantes.

La razón por la que los padres fueron sentenciados por el crimen de su hijo

Desde el mes pasado, los miembros del jurado habían declarado culpables a los Crumbley, por no haber advertido a los responsables de la Escuela Secundaria Oxford de que su hijo podía tener acceso a un arma.

Pese a que los padres alegaron que no sabían que su hijo estaba planeando el tiroteo. La defensa argumentó que podrían haber evitado el crimen al tomar las medidas de precaución adecuadas luego de que el joven de 15 años fuera llamado a la dirección por el dibujo de un arma acompañado de frases sombrías como: “Los pensamientos no se detendrán. Ayúdame. Mi vida es inútil. Sangre por todas partes”.

Ante el llamado de atención, la pareja asistió a una reunión en la escuela que duró menos de 15 minutos; sin embargo, en ningún momento mencionaron que el arma se parecía a una que James Crumbley, de 47 años, había comprado apenas cuatro días antes: una Sig Sauer de 9 mm que Ethan había descrito en las redes sociales como su “belleza”.

Hijo fue sentenciado a cadena perpetua y padres a 10 años de cárcel

Ethan Crumbley, que ahora tiene 17 años y fue sentenciado a cadena perpetua, permaneció en el plantel dado que sus padres se negaron a llevarlo a casa y prefirieron regresar al trabajo. En cambio, prefirieron aceptar una lista de proveedores de salud mental. Minutos después, el joven sacó el arma de su mochila para cometer el atroz ataque que dejó muertos a cuatro estudiantes:



Tate Myre

Hana St. Juliana

Justin Shilling

Madisyn Baldwin

Otra de las piezas claves del juicio fue el diario del menor, en la que plasmaba pensamiento como: “Quiero ayuda, pero mis padres no me escuchan y no puedo obtener ninguna ayuda”.

Ahora, los padres, quienes en todo momento del juicio se mostraron completamente arrepentidos, enfrenta una pena de entre 10 a 15 años de cárcel.