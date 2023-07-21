Nueva York le pagará casi 13 millones de dólares a manifestantes detenidos en protestas por George Floyd

La ciudad de Nueva York ha acordado pagar 13 millones de dólares a cientos de personas detenidas durante las manifestaciones de George Floyd en 2020, según los abogados de los demandantes, que dijeron que era el mayor acuerdo de demanda colectiva jamás pagado a manifestantes en Estados Unidos.

Las protestas en la ciudad de Nueva York y en todo el país siguieron a la muerte el 25 de mayo de 2020 de George Floyd, un hombre negro desarmado asesinado por un oficial de policía de Minneapolis que se arrodilló sobre el cuello de George Floyd durante unos nueve minutos mientras este gritaba repetidamente pidiendo ayuda, diciendo "no puedo respirar".

La ciudad acordó pagar 9.950 dólares a cada uno de los más de 1.300 manifestantes arrestados por agentes de policía de Nueva York durante varias protestas por George Floyd entre el 28 de mayo y el 4 de junio de 2020, según un comunicado de los abogados de los demandantes.

Aunque sanear económicamente a un número masivo de manifestantes es una victoria inmensa que hay que celebrar, los contribuyentes de la ciudad tendrán que seguir desembolsando millones hasta que el Ayuntamiento deje de plegarse a los peores caprichos violentos de la Policía de Nueva York. Remy Green / Abogado de los demandantes

Las personas detenidas durante las protestas por George Floyd fueron acusados por otros cargos como incendio provocado o destrucción de la propiedad. Todos quedarán excluidas del acuerdo, que aún requiere la aprobación de la juez Colleen McMahon, del Tribunal de Distrito de Estados Unidos.

El policía de Nueva York dijo en un comunicado que había mejorado numerosas prácticas para manejar protestas como las que tuvieron lugar durante la pandemia, en especial, desde que ocurrió el asesinato de George Floyd.

"La ciudad y la policía de Nueva York mantienen su compromiso de garantizar la seguridad del público y la protección del derecho de las personas a expresarse pacíficamente", señalaron.

If approved by a judge, the settlement would be among the most expensive pay-outs ever awarded in a lawsuit over mass arrests, experts said.https://t.co/QrIWSQ0EfP — NBC New York (@NBCNewYork) July 20, 2023

¿Cuáles fueron los lugares donde se realizaron las protestas por George Floyd en Nueva York?

Las protestas por George Floyd se realizaron en 18 lugares, entre ellos Union Square, Central Park y Barclay's Center en Brooklyn.

La investigación sobre los desmanes durante las protestas de George Floyd reveló que los manifestantes fueron objeto de un uso indebido de espray de pimienta, fuerza excesiva con porras y otras tácticas ilegales como el "acorralamiento".

"Las realidades perjudiciales por las que protestábamos en 2020 persisten. La policía acosa, persigue, encarcela y mata de forma desproporcionada a las personas de raza negra y racializadas", afirmó en un comunicado Savitri Durkee, una de las demandantes.