¿Cuáles son los países más felices del mundo en 2023 y qué lugar ocupa México?

Sonríe o sigue practicando tu generosidad con los demás, con ello podrías estar ayudando a tu país a escalar en el ranking de los países más felices del mundo 2023 que difundió la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

El listado de los países más felices, que se emite desde hace exactamente 10 años, sirve para que cada vez más personas crean que el éxito de su nación está ligado a su nivel de felicidad y esto puede convertirse, según la ONU, en un objetivo prioritario de todos los gobiernos del mundo.

Pero medir la felicidad en cada país no es una tarea tan fácil como muchos podrían pensar. Por ello, la Red de Soluciones de Desarrollo Sostenible de la ONU utilizó seis parámetros para la actual edición: apoyo social, ingresos, salud, libertad, generosidad y ausencia de corrupción.

Watch live. Launch of the 2023 World Happiness Report (WHR) https://t.co/LU4wOBcYGX via @YouTube — World Happiness Report (@HappinessRpt) March 20, 2023

Por sexto año consecutivo, Finlandia lidera el ranking junto a otros países escandinavos como Dinamarca e Islandia. El alto puntaje de estos países, considerados como los más felices del mundo este 2023, se debe principalmente a la elevada esperanza de vida saludable, libertad en toma de decisiones y en el ingreso de sus habitantes.

Aunque el deseo de todas las naciones es el mismo: tener el primer lugar mundial en felicidad; no todos los países pueden lograrlo y, por ello, la ONU clasificó a los 10 primeros en el ranking.

¿Cuáles son los 10 países más felices del mundo?

Así es como se ve la lista de los 10 países más felices del mundo:



Finlandia Dinamarca Islandia Israel Países Bajos Suecia Noruega Suiza Luxemburgo Nueva Zelanda

Top 10 happiest countries from World Happiness Report 2023:

1 🇫🇮 Finland

2 🇩🇰 Denmark

3 🇮🇸 Iceland

4 🇮🇱 Israel

5 🇳🇱 Netherlands

6 🇸🇪 Sweden

7 🇳🇴 Norway

8 🇨🇭 Switzerland

9 🇱🇺 Luxembourg

10 🇳🇿 New Zealandhttps://t.co/rRDHJha9HR @HappinessRpt #InternationalDayOfHappiness pic.twitter.com/99Riv7wXyy — Action for Happiness (@actionhappiness) March 20, 2023

¿Cuáles son los países más felices de América Latina?

Si en este momento te estás haciendo la misma pregunta que la gran mayoría de los latinoamericanos: ¿en qué sitio de felicidad quedó mi país?, no te preocupes, también fueron considerados, aunque no tuvieron las mejores calificaciones.

Naciones como Argentina subieron para la edición 2023, aunque nuevamente, Costa Rica y su ¡pura vida! se impusieron frente al resto de los países.

Estos los sitios que ocuparon los países latinoamericanos más felices del ranking 2023:

