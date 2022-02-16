Los padres y el abuelo de Paislee tuvieron breves apariciones en la corte y recibieron órdenes de restricción mientras el caso está ahora bajo revisión del gran jurado.

Kirk Shultis Jr. y Kirk Shultis Sr. fueron conducidos a Saugerties Town Court el miércoles sin decir una palabra.

La madre de Paisley, identificada como Kimberly Shultis en la corte, salió bajo fianza de la cárcel del condado de Ulster al mediodía y llegó tarde.

Los tres enfrentan cargos criminales después de que la policía encontró viva a Paislee Shultis, de 6 años, el lunes en la casa de la familia Saugerties, escondida dentro de un espacio de acceso improvisado debajo de una escalera.

La niña tenía cuatro años cuando la familia la secuestró en 2019 después de perder la custodia de la abuela de la niña.

"¿Qué puede decirnos sobre la vida de Paislee durante los últimos dos años? ¿Fue a la escuela? ¿Fue a las citas médicas?", dijo Joseph Sinagra, jefe de policía de Saugerties.

"Lamentablemente, durante nuestra entrevista inicial descubrimos que ella no sabe leer ni escribir. Ella no estaba recibiendo educación en casa, por lo que no hay educación en el hogar y eso es una desventaja. Esta es la parte triste de la historia. Se ha perdido esa parte de la vida de ir a la escuela y ahora, con suerte, tendrá la oportunidad de hacerlo".

Hasta el momento, no está claro por qué la familia de Paislee perdió la custodia de su hija, pero los registros en línea muestran que su padre fue arrestado poco antes de su desaparición, en 2019.

Cabe recordar que policías de Nueva York encontraron con vida debajo de una escalera a Paislee Shultis, una niña de seis años desaparecida en 2019.

De acuerdo con las autoridades, hallaron a Paislee Shultis el pasado lunes en una habitación improvisada debajo de una escalera en una casa de la ciudad de Saugerties.

La policía detalló que recibieron una llamada para avisarles sobre el paradero de la menor desaparecida, por lo que obtuvieron una orden de allanamiento en la casa del abuelo de la niña. Al llegar, buscaron durante una hora antes de localizar a la menor.

Las autoridades encontraron a Paislee Shultis escondida en una habitación improvisada debajo de una escalera cerrada que conducía al sótano. La policía dijo que al quitar los escalones, la niña y su madre Kimberly fueron encontradas escondidas en el recinto “oscuro y húmedo”.

Paislee Shultis fue llevada a la jefatura de policía donde los paramédicos la examinaron, y determinaron que la niña gozaba de buena salud, posteriormente fue entregada a su tutor legal.

|Reuters

¿Por qué desapareció la niña Paislee Shultis en Nueva York?

La menor de edad desapareció en 2019, desde ese momento la policía creyó que sus padres biológicos, Kimberly Cooper, de 33 años, y Kirk Shultis Jr., de 32, la habían secuestrado, debido a que la pareja no tenía la custodia de la niña.

Además, Paislee Shultis desapareció en Spencer Nueva York, a 290 kilómetros de Saugerties, donde viven sus abuelos, mismo lugar donde la hallaron los policías hace unos días.

Tras el hallazgo, la autoridad de Nueva York arrestó a sus padres biológicos y al abuelo de la niña, Kirk Shultis, de 57 años. Los tres enfrentan cargos de interferencia en la custodia y poner en peligro el bienestar de un niño.

La policía dijo que entrevistó a Kirk Shultis Jr. varias veces desde que Paislee Shultis desapareció y siempre sostuvo que no tenía conocimiento de su ubicación y les dijo a los oficiales que no había visto a la niña.