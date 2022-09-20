Alerta en Pakistán por enfermedades ocasionadas por inundaciones

Casi un mes después de que Pakistán sufriese las peores inundaciones de su historia reciente, las agencias de la ONU han advertido de que la situación humanitaria sigue siendo compleja en un país donde casi 8 millones de personas continúan fuera de sus hogares. Clínicas abarrotadas por enfermedades.

Cientos de instalaciones de salud afectadas por inundaciones

Más de 1,460 instalaciones de salud se han visto afectadas por las inundaciones más graves en la historia reciente de Pakistán y el acceso a las instalaciones de atención médica, trabajadores de la salud, medicamentos esenciales y suministros médicos se vio limitado por los daños generalizados en las carreteras y otras infraestructuras críticas.

Las inundaciones en la ciudad de Bahrein en el valle de Swat han provocado que edificios enteros sean arrasados, casas destruidas y carreteras en ruinas.

El personal del Hospital Civil de Bahrein, una de las pocas instalaciones de salud que quedan en la región, ha estado bajo una enorme presión con suministros y recursos limitados para brindar la atención médica que la gente de la región necesita desesperadamente.

Carreteras destruidas por inundaciones

"Básicamente, los desafíos surgen solo por la destrucción de las carreteras, porque no pueden viajar tanto tiempo desde su Kalam (un distrito en Swat) hasta esta área. Creo que este es el único centro de salud que queda aquí, por lo que es difícil para que viajen demasiado para estar aquí", dijo el trabajador de salud Shagufta.

Los brotes de diarrea aguda, fiebre tifoidea, sarampión, leishmaniasis y poliomielitis están empeorando y el aumento de la transmisión de enfermedades transmitidas por insectos como la malaria y el dengue sigue siendo una amenaza, y muchos de los enfermos buscan tratamiento en clínicas abarrotadas en las zonas afectadas por las inundaciones.

Peligro por agua contaminada

"Todo debido a las inundaciones, nuestro almacenamiento de agua se daña, lo que provoca enfermedades transmitidas por el agua, como las enfermedades diarreicas. Ha aumentado la diarrea acuosa aguda o el cólera; también han aumentado la hepatitis A y la fiebre tifoidea. Junto con eso, se están reportando más casos de enfermedades transmitidas por insectos como la malaria y el dengue", dijo Masood, superintendente médico del Hospital Civil de Madyan.

"Desde el principio, el personal de la OMS está en el terreno. Hemos estado visitando todos los distritos que se han visto afectados y apoyando con el suministro de medicamentos y otra logística, suministro con diagnósticos rápidos para mejorar la prevención y el control de enfermedades cuando se trata de ciertas enfermedades transmitidas por vectores y por el agua. Y también el personal de la OMS estuvo muy involucrado en la organización de campamentos de salud móviles". dijo Palitha Gunarathna Mahipala, representante de la OMS en Pakistán.

Más de 300 muertes por enfermedades

Al menos nueve personas murieron el lunes a causa de las enfermedades infecciosas y transmitidas por el agua que han atacado a decenas de miles de personas en el Pakistán afectado por las inundaciones, según datos del Gobierno, lo que eleva a 318 el número de víctimas por estas causas.

Según un informe publicado por la Autoridad Nacional de Gestión de Desastres (NDMA) el lunes por la noche, al menos 15 personas murieron en inundaciones repentinas en las últimas 24 horas en Pakistán, 21,123 casas fueron destruidas y 13,813 cabezas de ganado perecieron en diferentes partes del país.

Casi 1,600 fallecidos por inundaciones

El número de muertos en Pakistán por las lluvias monzónicas y las inundaciones de esta temporada desde mediados de junio ha aumentado a alrededor de 1,559, junto con 12,850 heridos, dijo la NDMA, pero no incluye las muertes por enfermedad, dijo la agencia de gestión de desastres del país.

"La falta de alimentos implica que muchas madres están ahora anémicas y desnutridas, y tienen bebés con bajo peso" externó la jefa de operaciones del Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) en Baluchistán, Gerida Birukila.

A medida que las aguas de la inundación han empezado a retroceder, lo que, según las autoridades, puede llevar de dos a seis meses en distintas zonas.

