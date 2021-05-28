Muere palestino por disparos israelíes en manifestación en Cisjordania

Este viernes se reportó al menos un palestino muerto y otros 20 más heridos por las tropas israelíes en Cisjordanía durante una manifestación, de acuerdo con el Ministerio de Salud de Palestina.

La agencia de noticias palestina Wafa informó que un joven palestino, de 28 años, fue asesinado a tiros por las fuerzas de la ocupación israelí durante una manifestación en contra de los asentamientos en la aldea de Beita, al sur de Nablus en Cisjordania.

El palestino que fue asesinado fue identificado como Zakaria Hamayel, quien recibió un disparo en el pecho por soldados de Israel, mientras que otros 20 palestinos resultaron heridos.

Foto del joven palestino Zakaria Hamayel de 28 años, quién fue asesinado hoy por disparos de fuerzas de ocupación israelíes en la aldea de Baita, en Nablus, Cisjordania ocupada. pic.twitter.com/jRucc05bEK — Palestina Hoy 🇵🇸 (@HoyPalestina) May 28, 2021

Realizan manifestación por palestino asesinado en Cisjordania

Este viernes, cientos de palestinos se reunieron en el monte Jabal Sbeih cerca de la aldea en donde se realizó la manifestación donde el joven fue asesinado, por los intentos de las autoridades de ocupación israelíes de tomar el control para la construcción y expansión de asentamientos coloniales.

El ejército de Israel en Cisjordania recibió la manifestación con balas de goma y disparos al aire, además de gas lacrimógeno para dispersar a los palestinos, “que no representaron una amenaza para los soldados israelíes”, aseguró la agencia.

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De acuerdo con Wafa, los israelís han tratado de apropiarse de la montaña donde se realizó la manifestación en que murió el palestino, que es propiedad de los ciudadanos de Beita, pero no lo han logrado debido a las protestas de los residentes de la aldea.

Además de las manifestaciones en Beita, varios palestinos han salido a protestar en otras aldeas de Cisjordania, como en los alrededores de Ramala y Qalqilya, donde también se registraron heridos.

Con palestino suman tres muertes en Cisjordania desde tregua en Gaza

La agencia indicó que con la muerte del palestino en Beita ya son tres muertes ocurridas en territorios ocupados en Cisjordania y Jerusalén, desde la tregua entre Israel y Hamas en la Franja de Gaza.

El cese al fuego no ha terminado con la tensión en la zona, ya que durante los siete días que lleva, se han registrado detenciones, manifestaciones y ataques entre palestinos y el ejército de Israel.

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