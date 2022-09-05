VIDEO: Paloma se pasea en pista del GP de Países Bajos 2022

El Gran Premio (GP) de Países Bajos de Formula1, dejó una experiencia llena de sorpresas, siendo una paloma la protagonizo el evento.

La paloma caminó tranquilamente por el circuito de Zandvoort, durante la prueba de Fórmula 2, sin importarle que los automóviles pasaran a gran velocidad a un lado de ella.

El suceso fue tan impresionate y divertido que incluso la cuenta oficial de Twitter de la Fórmula 2, compartió el video de la paloma con el mensaje: "La paloma más valiente del mundo".

Usuarios comparten el momento en redes sociales

Algunos usuarios que asistieron al Gran Premio (GP) de Países Bajos de Fórmula 1, compartieron el momento en el que la paloma bajo a la pista.

“Creo que esta paloma no le teme a la muerte”, fueron algunos comentarios que compartieron las personas que asistieron al evento, pues de tantas sorpresas que se podían llevar, jamás imaginaron una así, pues provocó momentos de ansiedad y diversión a todo el público que se encontraba en el lugar.

De acuerdo a los espectadores, la paloma cruzó la pista, aunque al final optó por volar, ya que comenzaron a pasar muchos autos a una gran velocidad.

Tiempo después se reportó que más palomas bajaron para hacerle compañía a su compañera cerca de la pista del Gran Premio (GP) de Países Bajos 2022; sin embargo, después de un tiempo, las palomas fueron ahuyentadas después de seguir un rato más en el área de la carrera, esto como medida de protección de los piloto y de las palomas.

Afortunadamente, la paloma no sufrió ningún daño y se encuentra completamente a salvo.

